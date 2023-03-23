Військова допомога Україні може зменшитися через зміцнення кордонів НАТО - Сунгуровський

Експерт переконаний, що окупаційна армія РФ не зможе наступати на території НАТО, якщо її розіб'ють ЗСУ.

Європейська допомога для ЗСУ може зменшитися / Колаж фото Главред, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Європейська допомога Україні може зменшитися, якщо Європа буде розгортати додаткові сили на своїх територіях. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Можливо. Тому я і кажу, що це рішення недостатньо раціональне. Саме тому, що ці кошти зараз витрачаються не зовсім ефективно. Зараз якраз потрібно було зосередити і фінансові, і військово-технічні зусилля на тому, щоб зміцнювати українську систему оборони. Для того, щоб перемолоти Росію тут, і щоб вона вже не змогла наступати на країни НАТО", - сказав Сунгуровський.

Він переконаний, що у країни-агресора Росії не залишиться сил і засобів для нападу на країни НАТО, якщо армія окупантів буде розбита в Україні.

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"Розрахунок дуже простий - витрата коштів на підвищення своєї обороноздатності може призвести до відтягування сил і засобів з українського напрямку", - додав експерт.

Хто такий Микола Сунгуровський? Військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова

Україна і НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського на саміт Альянсу, який відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Столтенберг висловив сподівання, що президент України зможе бути присутнім на саміті НАТО особисто.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-учасники НАТО готові надати Україні більше одиниць систем протиповітряної оборони, бронетехніки та боєприпасів. Підтримка ЗСУ спрямована, в тому числі, і на посилення обороноздатності держав Альянсу. Союзники будуть підтримувати Київ стільки, скільки потрібно.

Також раніше повідомлялося, що в найближчі місяці НАТО збирається направити до 300 тисяч солдатів до кордону з Росією. Такий крок покликаний перешкодити РФ розширити свою війну за межі України. Перший ешелон, який може складатися з близько 100 тисяч солдатів, готових до висунення до кордону протягом 10 днів, може бути притягнутий з Польщі, Норвегії та країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. Він також може включати багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.

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