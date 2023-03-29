"Літаки зараз не допоможуть": Пентагон назвав "головну потребу українців" на фронті

Винищувачі F16 чи інші літаки можуть бути надані приблизно через 18 місяців, якщо таке рішення буде ухвалене. Але зараз Україні потрібна інша техніка і зброя.

Пентагон назвав "головну потребу українців" на фронті/ ua.depositphotos.com, 93 ОМБр Холодний Яр

Україні для протистояння країні-агресорці РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності і бронетехніка.

Про це заявив очільник Міноборони США Ллойд Остін під час слухань в сенатському Комітеті з питань збройних сил, пише Голос Америки. Він наголосив, що міжнародні партнери, зокрема США, допомагають Україні отримати таку зброю і техніку.

"Зараз головна потреба українців – це протиповітряна оборона. Це критична необхідність на полі бою. Їм також потрібна зброя великої дальності та бронетехніка. І ми надаємо їм значний пакет таких можливостей. Ми також навчаємо їх та гарантуємо забезпечення наданого озброєння", – сказав Остін.

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При цьому глава Пентагону зазначає, що бойові літаки на цьому етапі війни не допоможуть українцям. Але Україна може отримати їх пізніше.

"Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F16, або інші літаки четвертого покоління", – зазначив Остін.

Військова допомога Україні

На територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ за 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти вже перебувають на балансі Десантно-штурмових військ України.

Також раніше повідомлялося, що Україна розраховує отримати не менше 40 французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000-9. Серед можливих постачальників – Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція.

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