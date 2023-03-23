Україна отримала перші 4 винищувачі МіГ-29

Перші чотири винищувачі МіГ-29 ЗСУ отримали від Словаччини. Всього Словаччина пообіцяла передати Україні 13 Міг-29.

МіГ-29, Ярослав Надь / Вікіпедія, Facebook Jaro Naď-minister obrany SR

Сьогодні, 23 березня, Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 успішно передані ЗСУ і вже покинули територію Словацької Республіки", - написав чиновник.

Надь зазначив, що трансфер був здійснений українськими пілотами, ВПС Словаччини забезпечували безпеку.

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"Інші літаки будуть передані Україні в найближчі тижні, але з оперативних причин ми не будемо надавати ніякої додаткової інформації заздалегідь", - додав міністр.

Він також підкреслив, що словацький уряд буде і далі допомагати Україні рятувати людські життя.

"Ми чинимо правильно, тому що це Росія вторглася в Україну, це Росія знаходиться на території України", - написав глава Міноборони.

Всього Словаччина пообіцяла передати Україні 13 Міг-29.

Передача Україні винищувачів МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які знаходяться в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується протягом декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 в Польщі і Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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