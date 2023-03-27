Бойові машини Challenger 2, Stryker, Cougar і Marder на балансі ЗСУ: Резніков показав перші кадри

Україна звільнить свої землі і відновить свою територіальну цілісність в межах 1991 року, рішуче підкреслив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони Резніков, командувач ДШВ Миргородський та десантники обкатали передані Україні бойові машини / Facebook О. Резнікова

Британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar, а також німецькі бойові машини піхоти вже на балансі Десантно-штурмових військ України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у понеділок, 27 березня, він розповів про те, що нова бойова техніка, яку надали західні партнери, вже в ЗСУ.

"Сьогодні мав на честь спільно з Командувачем Десантно-штурмовими військами ЗСУ генерал-майором Максимом Миргородським і нашими десантниками обкатати нове поповнення в наших армованих підрозділах", - зазначив Резніков.

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У повідомленні зазначено, що українські військові отримали британські танки Challenger 2, американські бронемашини Stryker і Cougar і БМП Marder.

Бійці ЗСУ отримали бойові машини Заходу / Facebook О. Резніков

Міністр зазначив, що армія України завдяки отриманій техніці розраховує вийти на кордони 1991 року.

"Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде настільки потужною. Стійкість українського народу та майстерність нашої армії переконали, що Україна переможе. Так, пройшов великий шлях. І багато ще попереду. Всі наші міста будуть звільнені і ми вийдемо на кордони, міжнародно визнані в 1991 році. А ця нова техніка складе хорошу компанію своїм побратимам на полі бою", - сказав Олексій Резніков і підкреслив, що російські окупанти незабаром зрозуміють, як працює військова техніка на полі бою.

Танки Leopard 2 для України

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що країни-союзники України – Польща, Норвегія, Канада та Іспанія – сформували для ЗСУ танковий батальйон. Армія повинна отримати більше 30 танків Leopard 2A4.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пізніше зазначив, що країни Північноатлантичного Альянсу можуть передати Києву близько 62 одиниць танків Leopard 2. Такої кількості бойових машин повинно вистачити для формування двох танкових батальйонів. За словами Пісторіуса, західний світ може надати Україні близько 300 танків, за допомогою яких ЗСУ здатні змінити хід війни з агресором Росією.

Польща передала Україні 14 танків. У Варшаві розповіли, що 10 танків, які залишилися, відправили Києву після завершення навчання українських фахівців управлінню бойовими машинами.

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Війна Росії проти України: