Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

Інна Ковенько
7 грудня 2025, 12:01
276
Келлог упевнений, що в разі розв'язання цих питань, "решта стане на свої місця досить добре".
Келлог заявив про
Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Головне:

  • Келлог заявив, що завершення мирної угоди щодо війни в Україні наближається до кінця
  • Невирішеними питаннями залишаються приналежність Запорізької АЕС і територій Донбасу
  • Келлог вважає що після їх вирішення врегулювання піде швидше

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в питанні мирної угоди між Україною та Росією залишаються дві невирішені проблеми. За його словами, йдеться про статус Запорізької АЕС і майбутнє окупованих територій Донеччини.

Келлог упевнений, що в разі розв'язання цих питань, "решта стане на свої місця досить добре". Про це він заявив на Форумі національної оборони Рональда Рейгана.

відео дня

Представник адміністрації президента США заявив, що розробка плану врегулювання війни в Україні триває, при цьому деталі поки не розкриваються, оскільки процес не завершений. Однак Келлог наголосив, завершення війни в Україні наближається до свого кінця.

"Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди завжди найважчі. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань, і вони більше стосуються території", - сказав він.

Келлог зазначив, що переважно мова йде про контроль над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, а також Запорізькою атомною електростанцією.

Мирний план Трампа - думка експерта

Президент Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко сказав, що "мирний план" США є просто спробою Дональда Трампа збити градус напруги в США та спробувати заробити собі чергові бали для отримання Нобелівської премії миру.

"Це не мирний план, а запрошення Путіна через певний час повторити війну. Але тоді вже Європа буде ціллю, і війна, про яку всі говорять, зазначаючи, що вона "ось-ось десь вибухне", справді матиме місце", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше повідомлялось, що контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, радше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах наразі не видно. Про це пише Bloomberg.

Нагадаємо, 2 грудня в Москві відбулися перемовини між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, та президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в швидкому завершенні війни, а Україна та Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирні переговори Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

13:39Україна
В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

13:19Синоптик
Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Таро-прогноз на 2026 рік: у кого почнеться період подарунків долі та зростання доходів

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

Останні новини

14:27

Окупанти намагаються оточити важливе місто: у ДШВ розповіли, що відбувається на фронті

14:27

Сніг та сильні морози все ж будуть: синоптикиня попередила про сюрпризи, які готує зима

13:54

Помер соліст гурту ADAM Михайло Клименко: співак так і не вийшов із коми

13:39

Гребля водосховища зруйнована: РФ атакувала Харківщину

13:19

В Україну повертається сніг та мороз: названа дата нового похолодання

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
13:14

Китай і Росія провели спільні протиракетні навчання: що відомо

13:03

Особлива небезпека для Росії - історик розкрив головний секрет гетьмана МазепиВідео

12:59

Рухаються вздовж ліній оборони: чи загрожує Запоріжжю новий маневр росіян

12:49

Любовний гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня

Реклама
12:34

Шахеди полетіли з п'яти напрямків, були запущені ракети: внаслідок ударів є загиблі

12:02

Як обігрітися без дров: простий метод, про який мало хто здогадується

12:01

Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

11:43

Фінансовий гороскоп на тиждень із 8 до 14 грудня

11:02

Навіщо Трампа зганьбили на весь світПогляд

10:53

Медійні ознаки "розгойдуваності": що насправді буде з доларом до середини грудня

10:47

Засяяла по-новому: вільна Олена Тополя поділилася змінами

10:30

ЗСУ пішли в наступ: звільнено ще один населений пункт

10:20

Гороскоп Таро на тиждень з 8 по 14 грудня: Козерогам - ідея, Скорпіонам - таємниця

09:54

Дрони в обмін на досвід: РФ націлилася на стратегічну угоду з Індією - ISW

09:11

Гороскоп на тиждень з 8 по 14 грудня: Овнам - серйозні зміни, Левам - допомога

Реклама
08:59

Ситуація на полі бою складається не на користь України: у NYT розкрили подробиці

08:33

Карта Deep State онлайн за 7 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Нічні вибухи в Енгельсі: місцеві заявляють про атаку дронів на нафтобазуВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипеда за 19 секунд

05:16

"Більше ніж флірт": Тарас Тополя заговорив про зради після розлученняВідео

04:49

Як швидко відмити фасади без розводів: найдієвіший засіб за копійки

04:12

Гороскоп на завтра 8 грудня: Двам - цікава пропозиція, Стрільцям - великий успіх

03:30

Як змусити герань цвісти взимку: допоможе одна дешева пігулка з аптечки

02:38

Масований наліт дронів і Кинджалів: в Україні лунають потужні вибухи

02:30

ТОП-3 знаки звільняться від тягаря: хто у грудні нарешті вирветься з проблем

06 грудня, субота
23:55

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

23:53

"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

22:57

Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

21:46

Світла не буде 12-16 годин: в Укренерго розповіли, коли чекати покращенняФото

21:42

Після вибуху справжній блекаут: російський літак скинув бомбу на Бєлгород

21:30

Хірургу Кіркорова пропонували гроші за частину тіла путініста: що хотіли купити

21:00

Штормитиме майже тиждень: Україну атакує затяжна магнітна буря

20:53

Чому мерехтить лампочка в авто - головні причини і як виправити

19:32

Зеленський "довго і змістовно" поговорив з командою Трампа - подробиці

19:11

Скільки РФ втратила на війні чоловічого населення: ЗМІ дізналися колосальні дані

Реклама
19:10

Які гарантії безпеки потрібні УкраїніПогляд

18:52

Понад 12 годин без світла: Укренерго вводить жорсткі графіки на 7 грудня

18:49

Називалося на честь Хрущова: що це за місто і чому його тричі перейменовували

18:41

Прийде 40 невдач: що не можна робити у свято 7 грудня

18:30

"Втрачений час": зірка "Спіймати Кайдаша" розніс нові українські комедії

18:21

Ми ближче до миру в Україні, ніж будь-коли - посол США при НАТО

17:55

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня: Зміям - потрясіння, Мавпам - проблеми

17:44

Українські АЕС вимушено знизили генерацію - в областях збільшилися відключенняФото

17:13

Українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції - Буданов

16:49

Уражено Рязанський НПЗ та завод на Луганщині: Сили оборони провели успішну атаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти