Келлог заявив про "фінішну пряму" мирної угоди: які два питання гальмують процес

Келлог упевнений, що в разі розв'язання цих питань, "решта стане на свої місця досить добре".

Келлог заявив, що завершення мирної угоди щодо війни в Україні наближається до кінця

Невирішеними питаннями залишаються приналежність Запорізької АЕС і територій Донбасу

Келлог вважає що після їх вирішення врегулювання піде швидше

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в питанні мирної угоди між Україною та Росією залишаються дві невирішені проблеми. За його словами, йдеться про статус Запорізької АЕС і майбутнє окупованих територій Донеччини.

Келлог упевнений, що в разі розв'язання цих питань, "решта стане на свої місця досить добре". Про це він заявив на Форумі національної оборони Рональда Рейгана.

Представник адміністрації президента США заявив, що розробка плану врегулювання війни в Україні триває, при цьому деталі поки не розкриваються, оскільки процес не завершений. Однак Келлог наголосив, завершення війни в Україні наближається до свого кінця.

"Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до мети завжди завжди найважчі. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань, і вони більше стосуються території", - сказав він.

Келлог зазначив, що переважно мова йде про контроль над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, а також Запорізькою атомною електростанцією.

Мирний план Трампа - думка експерта

Президент Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко сказав, що "мирний план" США є просто спробою Дональда Трампа збити градус напруги в США та спробувати заробити собі чергові бали для отримання Нобелівської премії миру.

"Це не мирний план, а запрошення Путіна через певний час повторити війну. Але тоді вже Європа буде ціллю, і війна, про яку всі говорять, зазначаючи, що вона "ось-ось десь вибухне", справді матиме місце", - наголосив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше повідомлялось, що контакти між українською делегацією та американською стороною дали початковий, радше концептуальний результат: сторони окреслили основу майбутнього безпекового договору, однак переломного моменту в переговорах наразі не видно. Про це пише Bloomberg.

Нагадаємо, 2 грудня в Москві відбулися перемовини між Стівом Віткоффом, посланником Дональда Трампа, та президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками цієї зустрічі, Кремль повідомив, що, окрім первинного мирного плану від Сполучених Штатів, вони отримали ще чотири додаткові документи.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що московські переговори виявилися безрезультатними. На його думку, незважаючи на те, що США зацікавлені в швидкому завершенні війни, а Україна та Європа готові до компромісів, Росія свідомо затягує час і не відмовляється від подальшої військової агресії.

Про персону: Кіт Келлог Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

