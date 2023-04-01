США готують новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України: що до нього увійде

Над пакетом військової допомоги триває робота, тому його обсяг і сума можуть змінитися.

США готують новий пакет військової допомоги на $ 2,6 млрд для України - ЗМІ / Фото: president.gov.ua

У понеділок, 3 квітня, США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 2,6 млрд доларів, до якого увійдуть радари спостереження за повітряним простором, протитанкові ракети і бензовози. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на американських чиновників, імена яких не називаються.

За словами співрозмовників видання, над пакетом військової допомоги триває робота, тому його обсяг і сума можуть змінитися.

У список військового обладнання, яке США нададуть Україні, увійдуть різні типи боєприпасів, зокрема протитанкові.

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Також США планують надати Україні високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, ремонтно-евакуаційні машини для допомоги виведеної з ладу важкої техніки.

Крім того, очікується, що Збройні Сили України отримають додаткові снаряди для системи протиповітряної оборони NASAMS.

Пакет військової допомоги переважно буде сформульований за рахунок коштів, що надходять від фінансування ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє Адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю безпосередньо у промисловості.

Ще частина грошей в пакеті військової допомоги повинна надійти з коштів президентського управління з вилучення коштів, які дозволяють президенту використовувати поточні запаси США в надзвичайній ситуації.

Військова допомога Україні

23 березня Україна отримала перші чотири винищувача МіГ-29. Про це повідомив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Міністр оборони Олексій Резніков показав перші кадри британських танків Challenger 2, американських бронемашин Stryker і Cougar, а також німецьких бойових машин піхоти, які надійшли на баланс Десантно-штурмових військ України.

Тим часом глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україні для протистояння країні-агресору РФ у війні зараз найбільше потрібні системи протиповітряної оборони, зброя великої дальності та бронетехніка.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що США не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. При цьому розглядаються інші можливості допомоги Збройним силам України.

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