Німеччина в п'ять разів збільшить військову допомогу Україні - Spiegel

Німецькі ЗМІ повідомляють, що Берлін хоче збільшити допомогу Україні з 3 до 15 мільярдів євро.

Допомога Україні від Німеччини / pixabay, defenceredefined.com.cy

Німеччина хоче в п'ять разів збільшити військову допомогу Україні. Як пише Der Spiegel, допомогу можуть збільшити до більш ніж 15 мільярдів євро.

"Збройна допомога Україні значно розширюється", - йдеться в матеріалі.

Відзначається, що Німеччина хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки.

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"Берлін хоче збільшити допомогу з 3 до 15 мільярдів євро", - додали в Spiegel.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, 27 березня на територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder.

Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ через 2 місяці після того, як уряд прийняв відповідне рішення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пізніше сказав, що країни НАТО можуть передати Україні близько 62 одиниць танків Leopard 2. Такої кількості бойових машин має вистачити ЗСУ для формування двох танкових батальйонів. За його словами, Захід може в цілому передати Києву близько 300 танків, за допомогою яких українські війська можуть змінити хід війни з окупантами РФ.

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