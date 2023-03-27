В Україну з Німеччини прибули 18 танків Leopard 2 і до 40 БМП Marder - Spiegel

Німеччина поставила танки Leopard 2 за два місяці після рішення уряду про їхню передачу Києву в рамках військової допомоги Збройним силам України.

Танк Leopard 2 приїхали до України - Der Spiegel / bundeswehr.de

На територію України з Німеччини прибули 18 одиниць танків Leopard 2 і до 40 бойових машин піхоти Marder. Берлін передав Києву бойову техніку в рамках військової допомоги ЗСУ за 2 місяці після того, як уряд ухвалив відповідне рішення.

Як повідомляє Spiegel з посиланням на власні джерела, німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну.

"Танки Leopard 2 з Німеччини були передані Україні", - наголошується в матеріалі.

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Крім того, Україна отримала ще до 40 одиниць бойових машини піхоти.

Журналісти підкреслюють, що Німеччина, таким чином, виконала свої зобов'язання щодо передачі Києву танків.

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Танки Leopard 2 для України

У лютому міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що союзники України – Польща, Норвегія, Канада та Іспанія – сформували для української армії танковий батальйон. В рамках домовленостей Києву передадуть понад 30 одиниць танків Leopard 2A4.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пізніше сказав, що країни НАТО можуть надати Україні близько 62 одиниць танків Leopard 2. Такої кількості бойових машин має вистачити ЗСУ для формування двох танкових батальйонів. За його словами, Захід може в цілому передати Києву близько 300 танків, за допомогою яких українські війська можуть змінити хід війни з окупантами РФ.

Польща вже передала Україні 14 танків в рамках військової допомоги. У Варшаві повідомили, що решту 10 танків віддали Києву після того як завершилося навчання українських військових управлінню бойовими машинами.

Танки для України: