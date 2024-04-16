Сі Цзіньпін на зустрічі з Шольцем зробив заяву про мир в Україні: що відомо

Лідер КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай виступає за мирну конференцію, яку визнають і Росія, і Україна.

https://glavred.net/world/si-czinpin-na-vstreche-s-sholcem-sdelal-zayavlenie-o-mire-v-ukraine-chto-izvestno-10558112.html Посилання скопійоване

Олаф Шольц і Сі Цзіньпін провели зустріч у Пекіні 16 квітня / Колаж: Главред, фото:twitter.com/Bundeskanzler, 31 окрема механізована бригада

У вівторок, 16 квітня, лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцем, який прибув з офіційним візитом до Пекіна. Зустріч відбулася в резиденції Дяоюйтай.

Перед зустріччю Шольц написав у соцмережі Х, що однією з тем переговорів стане мир в Україні.

"Моя зустріч із президентом Сі також буде зосереджена на тому, як ми можемо більше сприяти справедливому миру в Україні. Добре, що після мого останнього візиту до Китаю відбувся інтенсивний обмін між нашими урядами. У нас багато тем", - написав канцлер Німеччини.

відео дня

Під час зустрічі з Шольцем Сі Цзіньпін заявив, що Китай виступає за мирну конференцію, яку визнають і Росія, і Україна, зі справедливим обговоренням усіх пропозицій. Його слова наводить Центральне телебачення Китаю.

"(Китай) підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних планів", - сказав лідер КНР.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї також говорив, що Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін для справедливого обговорення всіх мирних планів. Про це він заявляв на зустрічі з главою МЗС країни-агресора РФ Сергієм Лавровим.

Видання CNN писало про те, що Пекін заявляє про свій нейтралітет щодо війни, але "став ключовим економічним рятувальним кругом для ізольованої російської економіки і вірним дипломатичним партнером Москви, на тлі того, як обидві країни протистоять тому, що вважають стримуванням з боку Заходу".

Візит Шольца до Китаю

Як відомо, сьогодні Шольц завершує триденну поїздку до Китаю. Німецький канцлер подорожував із вищими керівниками Німеччини, прагнучи знайти баланс у відносинах із Китаєм.

Як пише DW, візит Шольца відбувся після того, як минулого року Берлін розробив стратегію щодо Китаю, спрямовану на зниження економічного впливу КНР.

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що двосторонні зв'язки з Німеччиною будуть стійко розвиватися за умови, що обидві держави поважатимуть відмінності одна одної і шукатимуть "точки дотику".

"Ми повинні розглядати і розвивати двосторонні відносини всебічно, з довгострокової та стратегічної точки зору", - сказав Сі Шольцу в Пекіні.

Візит Сі Цзіньпіна до Парижа

На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

"Офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - писало видання Politico.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред