Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото

Христина Трохимчук
2 листопада 2025, 12:53
Соня Кіперман весело відсвяткувала Геловін.
Дочка Віри Брежнєвої
Дочка Віри Брежнєвої на святкуванні Геловіна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Кіперман

Дочка української співачки та колишньої солістки "ВІА Гра" Віри Брежнєвої, яка живе за кордоном і підтримує Україну, поділилася провокаційними фото зі святкування Геловіну. Знімок у тематичному образі Соня Кіперман опублікувала у своєму Instagram.

Для вечірки дівчина обрала образ відьми. На світлині можна розгледіти білу мінісукню з чорним корсетом, сітчасті панчохи та чорні туфлі. Завершив образ головний відьомський аксесуар - загострений фіолетовий ковпак.

Соня Киперман
Соня Кіперман на вечірці / фото: instagram.com, Соня Кіперман

Особливу увагу привернула атмосфера знімка. Соню Кіперман сфотографували на узбіччі дороги. Дочка співачки позувала напівлежачи на газоні, а розмитість знімка додала настрою "після веселої вечірки".

Віра Брежнєва - діти

Співачка Віра Брежнєва стала матір'ю двох доньок. Старша донька Соня народилася в цивільному шлюбі з Віталієм Войченком. Дівчина, яка носить прізвище другого чоловіка матері (Кіперман), виросла і наразі живе та навчається в США, активно будує модельну й акторську кар'єру. Молодша дочка Сара народилася в шлюбі з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Віра Брежнєва
Віра Брежнєва / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Віра Брежнєва вирішила зустріти в Україні кінець літа. Брежнєва опублікувала ролик, в якому вона їде в автомобілі, з підписом: "Задоволена дісталася з Європи в Україну".

Також дочка української відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман похвалилася черговим яскравим фото. Дівчина показала своє фото зі спини, де вона позує в яскравому купальнику на тлі соковитої зелені.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

