Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото

Соня Кіперман весело відсвяткувала Геловін.

Дочка Віри Брежнєвої на святкуванні Геловіна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Кіперман

Дочка Віри Брежнєвої показала образ на Геловін

Як виглядає Соня Кіперман

Дочка української співачки та колишньої солістки "ВІА Гра" Віри Брежнєвої, яка живе за кордоном і підтримує Україну, поділилася провокаційними фото зі святкування Геловіну. Знімок у тематичному образі Соня Кіперман опублікувала у своєму Instagram.

Для вечірки дівчина обрала образ відьми. На світлині можна розгледіти білу мінісукню з чорним корсетом, сітчасті панчохи та чорні туфлі. Завершив образ головний відьомський аксесуар - загострений фіолетовий ковпак.

Соня Кіперман на вечірці / фото: instagram.com, Соня Кіперман

Особливу увагу привернула атмосфера знімка. Соню Кіперман сфотографували на узбіччі дороги. Дочка співачки позувала напівлежачи на газоні, а розмитість знімка додала настрою "після веселої вечірки".

Віра Брежнєва - діти

Співачка Віра Брежнєва стала матір'ю двох доньок. Старша донька Соня народилася в цивільному шлюбі з Віталієм Войченком. Дівчина, яка носить прізвище другого чоловіка матері (Кіперман), виросла і наразі живе та навчається в США, активно будує модельну й акторську кар'єру. Молодша дочка Сара народилася в шлюбі з українським бізнесменом Михайлом Кіперманом.

Віра Брежнєва / інфографіка: Главред

Про персону: Віра Брежнєва Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

