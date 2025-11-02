Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни через успішні дії Сил оборони України змушені замінювати знищені підрозділи менш підготовленими силами, зазначив військовий.

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони рФ

Про що йдеться у матеріалі:

Росіяни вивели 155 бригаду з під Покровська через значні втрати

Новоприбулі війська діють хаотично

Ворог намагається вести інтенсивні бойові дії під час дощу, коли робота дронів ускладнена

Росія відвела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше брала участь у бойових діях у Сирії та на Київщині. Про це в коментарі Суспільному повідомив штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк.

За його словами, на місце 155 бригади, окупанти перекинули менш підготовлені підрозділи — 108-й мотопіхотний і 68-й танковий полки зі складу 150-ї дивізії.

"Протягом останнього часу цей підрозділ був зусиллями наших військовослужбовців майже знищений і він зараз виводиться, те що залишилось виводиться, відбувається заміна на мотопіхотні підрозділи. Це свідчить про те, що ворог зазнав в зоні нашої відповідальності великих втрат і цілий підрозділ став небоєздатним", – пояснив штаб-сержант.

Військовий додав, що нові російські підрозділи не орієнтуються у бойовій обстановці, зазнають великих втрат під час штурмів і діють хаотично. Незважаючи на те, що атаки ворога тривають навіть у складних погодних умовах, коли робота українських дронів ускладнена, Збройні сили України ефективно виявляють і знищують противника.

Російські війська застосовують піхоту, бронетехніку, танки та дрони, у тому числі з оптоволоконним керуванням, щоб уразити українську логістику, однак їхні спроби залишаються безуспішними.

Вовк зауважив, що попри спроби російських військових просуватися вночі, використовуючи термоковдри для маскування, це не дає результату — українські захисники виявляють їх і знищують.

Він також пояснив, що під час дощу, коли робота українських дронів ускладнюється, інтенсивність атак противника зростає. Натомість у ясну погоду росіяни уникають масштабних штурмів, діючи невеликими групами або поодинці.

За словами військового, окупанти намагаються прорвати оборону у напрямку Костянтинівка – Куп’янськ, однак більшість їхньої техніки знищується ще до того, як вона наближається до позицій Збройних сил України.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Яка зараз ситуація в Покровську - думка нардепа

Як раніше писав Главред, ситуація в районі Покровська та прилеглих населених пунктів залишається вкрай напруженою — російські війська продовжують концентрувати сили, намагаючись витіснити українські підрозділи з позицій. Про це повідомив у ефірі Radio NV народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він зазначив, що окупанти активно застосовують безпілотники для перекриття шляхів постачання та створення загрози оточення українських сил у Покровську.

За словами Костенка, з огляду на темпи наступу та ресурси, які Росія зосередила на цьому напрямку, було очевидно, що загроза втрати Покровська — лише питання часу. Зусилля українських військ були спрямовані на те, щоб максимально уповільнити просування ворога.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська не відмовилися від планів захопити Покровськ на Донеччині й наразі посилили штурмові дії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними CNN, бої за стратегічно важливий Покровськ стають дедалі інтенсивнішими — російські підрозділи просуваються в межі міста та намагаються перекрити останні маршрути постачання українських військ.

Водночас, за інформацією Міністерства оборони України, лише у жовтні 2025 року армія РФ втратила понад 31 тисячу військових — це приблизно відповідає чисельності трьох повноцінних дивізій.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

