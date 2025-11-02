Максим Галкін покинув Кіпр - де зараз перебуває шоумен

Коротко:
- У блозі Максима Галкіна з'явилися нові знімки
- У них артист вказав, де перебуває зараз
Наприкінці жовтня в пресі з'явилися новини про те, що сім'я Алли Пугачової і Максима Галкіна придбала нерухомість у Болгарії. Після від'їзду з країни-окупанта зірки осіли спершу в Ізраїлі, потім на Кіпрі.
Поки невідомо, чи означає купівля будинку в Болгарії, що Пугачова і Галкін переберуться саме туди. Що ж стосується нинішнього місця розташування артистів, то його шоумен розкрив у своєму блозі в Instagram.
Зараз Максим Галкін перебуває в Ізраїлі: він опублікував фото з Яффи - історичного району Тель-Авіва. На знімку він зобразив літнього чоловіка, який мило спілкується з трьома дітьми на тлі Середземного моря.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом з дружиною та дітьми виїхав з РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
