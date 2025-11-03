"Відчував, що щось буде": Бєдняков висловився про возз'єднання з Короткою

Андрій Бєдняков розкрив деталі розриву з ексдружиною.

https://glavred.net/stars/chuvstvoval-chto-chto-to-budet-bednyakov-vyskazalsya-o-vossoedinenii-s-korotkoy-10711721.html Посилання скопійоване

Андрій Бєдняков розлучення - шоумен висловився про розставання з Настею Короткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov, instagram.com/nastyakorotkaya

Коротко:

Андрій Бєдняков і Настя Коротка розлучилися понад рік тому

Шоумен зізнався, чи можливе відновлення стосунків

Андрій Бєдняков і Настя Коротка восени 2024 року ошелешили шанувальників - вони прийняли рішення розлучитися після 16 років разом. Втім, новина про розставання стала неприємним сюрпризом і для самого Андрія.

На проєкті Бомбардир шоумен зізнався, що ініціатором розставання стала саме Анастасія. Сам Бєдняков відчував, що в їхніх стосунках щось не так, але не підозрював, наскільки категорично налаштована його ексдружина.

відео дня

"Звичайно, це для мене був шок. Хоча, звісно, я бачив, що щось йде не туди. Коли ти знаєш людину, ти завжди розумієш, що десь крига пішла в інший бік. Я відчував, що щось буде. Але все одно це була несподіванка", - згадує він.

Андрій Бєдняков розлучення - шоумен висловився про розставання з Настею Короткою / Скриншот YouTube

Уже понад рік Андрій Бєдняков і Настя Коротка не разом. Однак їхні фанати не втрачають надії, що колись пара оголосить про своє возз'єднання. Артисто важко з цим погодитися. "У мене немає такого враження (що це незавершена історія - прим. редактора). Ми живемо кожен своїм життям, і люди повинні це прийняти. Я пропрацював, відпустив, не тримав людину. Я зрозумів, що це все", - зазначає він.

Андрій Бєдняков і Настя Коротка на весільному фото / фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Потап раптово показався з дорослим сином. Шоумен-утікач розкрив подробиці стосунків із 17-річним Андрієм, який є його єдиною дитиною.

Також українська акторка Наталка Денисенко розкрила, як псувала стосунки її друга і колеги Тараса Цимбалюка. Крім того вона поділилася, як акторська кар'єра впливає на особисте життя.

Читайте також:

Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред