Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

Анна Підгорна
2 листопада 2025, 17:40
631
Табаков уперше розповів про свою боротьбу з хворобою.
Павло Табаков
Павло Табаков зараз - співак розповів про свою онкологію / колаж: Главред, фото: facebook.com/Pavlo.Tabakov

Читайте більше:

  • Про діагноз Павла Табакова
  • Як артист почувається зараз

Український співак, переможець музичних шоу "Шанс" і "Голос країни-2" Павло Табаков зробив несподіване зізнання. За два місяці до початку повномасштабної війни артисту поставили страшний діагноз - онкологія лімфатичної системи.

Про це Табаков розповів на подкасті "Балючі теми". У зв'язку з хворобою музиканту довелося з сім'єю виїхати до Польщі, щоб отримати необхідне лікування.

відео дня

"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, що у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи. Я пішов до церкви, поспілкувався зі священниками, їздив у монастирі. Я ж віруюча людина, і тому намагався у вірі знайти сили пережити цей удар. І все ж я обрав лікування за кордоном. Експериментальне лікування. Обрав Польщу, у Гданську. Мене прийняли. Я ще порадився з хорошими фахівцями в Ізраїлі та в Києві. Ми поїхали, і 2,5 роки провели у Гданську. Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові за те, що живий. Спочатку це був такий відчай. Ти думаєш: "Чому я? Чому зі мною таке сталося?". Подолати страх смерті нереально, бо всі її бояться. Донька плакала, коли в мене все волосся випало", - поділився Павло Табаков.

На запитання про те, чи повністю він вилікувався від онкології, співак відповів: "Сподіваюся, що так. Треба постійно здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників".

Павло Табаков
Павло Табаков зараз - співак розповів про свою онкологію / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Настя Приходько жорстко "пройшлася" по блогерці Олені Мандзюк - причиною конфлікту стала різниця в поглядах на українізацію.

Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк поділилася надважливою подією - вона та її обранець, український військовий Дмитро Бабчук, хрестили первістка. Зірка розкрила ім'я малюка.

Читайте також:

Про персону: Павло Табаков

Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Учасник національного відбору на конкурс Євробачення 2011 року. Переможець телепроєкту "Голос Країни-2", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Павло Табаков новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

19:27Україна
"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:51Війна
Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:50Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

Останні новини

20:26

Без опалення та сушильної машини: як висушити білизну за лічені хвилини

20:25

Путін так підставився вперше в своїй президентській карʼєріПогляд

20:13

Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

20:06

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана БандериВідео

19:27

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
18:51

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:50

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:28

Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

18:10

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальнеВідео

Реклама
17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

16:29

У розпал церемонії з'явилася незнайомка: на похороні спливла неймовірна правда

16:13

Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії

16:07

"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

15:44

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

15:36

Кому варто перейти на бензин А-92 взимку: автомеханік розкрив важливий секрет

15:22

Змінив 17 імен і створив тисячі картин: як сирота зі Львівщини став легендоюВідео

Реклама
14:55

Трамп надіслав сигнал Путіну після переговорів з Сі Цзіньпіном - чого чекати

14:46

"Не бійся": колишній якудза став на захист учасниці "Холостяка"Відео

14:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

14:34

Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

14:34

Одна з головних задач російсько-української війниПогляд

14:09

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: суддя здійснила наїзд на пішоходів, деталіФото

14:06

Хто насправді написав Біблію - вчені розкрили приховані підказки в тексті

14:02

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

13:27

Загорівся корабель і не тільки: Україна завдала масованого удару по порту РФ

13:25

Чули всі, але знають одиниці: що насправді означає фраза "кіно і німці"Відео

13:24

Росії приготуватися: американці зібралися по-справжньому взятися за ВенесуелуПогляд

13:23

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

12:58

Гора рогаликів за 33 гривні: рецепт, який здивує усіх

12:53

Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото

12:43

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської РусіВідео

12:26

Феєричний удар по складах та базах росіян: СБУ провела "вибухову" операціюВідео

11:57

Українцям необхідно терміново замінити паспорти: чиї документи відтепер недійсні

11:57

Ціла область України залишилась без світла - яка причина блекауту

11:47

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

11:31

"Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка

Реклама
11:31

В Україну прийде друге "бабине літо": коли чекати на аномально теплу погоду

11:29

Гороскоп на листопад 2025 для Риб: сюрпризи, зміни та доленосні зустрічіВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 листопада: Тельцям - нове, Ракам - важливе рішення

11:02

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

10:39

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

10:23

Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

10:10

Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс

09:51

Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 листопада (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти