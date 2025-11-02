"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

Читайте більше:
- Про діагноз Павла Табакова
- Як артист почувається зараз
Український співак, переможець музичних шоу "Шанс" і "Голос країни-2" Павло Табаков зробив несподіване зізнання. За два місяці до початку повномасштабної війни артисту поставили страшний діагноз - онкологія лімфатичної системи.
Про це Табаков розповів на подкасті "Балючі теми". У зв'язку з хворобою музиканту довелося з сім'єю виїхати до Польщі, щоб отримати необхідне лікування.
"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, що у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи. Я пішов до церкви, поспілкувався зі священниками, їздив у монастирі. Я ж віруюча людина, і тому намагався у вірі знайти сили пережити цей удар. І все ж я обрав лікування за кордоном. Експериментальне лікування. Обрав Польщу, у Гданську. Мене прийняли. Я ще порадився з хорошими фахівцями в Ізраїлі та в Києві. Ми поїхали, і 2,5 роки провели у Гданську. Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові за те, що живий. Спочатку це був такий відчай. Ти думаєш: "Чому я? Чому зі мною таке сталося?". Подолати страх смерті нереально, бо всі її бояться. Донька плакала, коли в мене все волосся випало", - поділився Павло Табаков.
На запитання про те, чи повністю він вилікувався від онкології, співак відповів: "Сподіваюся, що так. Треба постійно здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що співачка Настя Приходько жорстко "пройшлася" по блогерці Олені Мандзюк - причиною конфлікту стала різниця в поглядах на українізацію.
Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк поділилася надважливою подією - вона та її обранець, український військовий Дмитро Бабчук, хрестили первістка. Зірка розкрила ім'я малюка.
Читайте також:
- Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином
- "Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка
- Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото
Про персону: Павло Табаков
Павло Табаков - український співак, музикант, композитор, аранжувальник. Переможець п'ятого сезону телепроекту "Шанс". Півфіналіст другого сезону шоу "Україна має талант". Учасник національного відбору на конкурс Євробачення 2011 року. Переможець телепроєкту "Голос Країни-2", повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред