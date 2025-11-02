Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

Головне:
- Не виходять на зв'язок бійці підрозділів 125-ої бригади ЗСУ
- Робота з перевірки та уточнення інформації триває
Бійці підрозділів 125-ої окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, наразі не виходять на зв'язок.
Вони вважаються зниклими безвісти, пораненими або загиблими, йдеться в офіційній заяві бригади, опублікованій у Facebook.
Що відомо про НП на Запорізькому напрямку
Уточнюється, що підрозділи, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування і діяли за розпорядженнями відповідного командування.
"Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучено до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати або змінювати ухвалені рішення", - йдеться в повідомленні.
За даними бригади, на сьогодні командиром бригади визначено з'ясування обставин цих подій як пріоритетне завдання. Робота з перевірки та уточнення інформації триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.
Важлива інформація для родичів бійців
Для недопущення втрати зв'язку між сім'ями військовослужбовців - загиблих, безвісти зниклих або тих, хто перебуває у лікувальних закладах - найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами бригади.
сім'ї військовослужбовців та чинні бійці бригади можуть зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками служб:
- психологічної підтримки персоналу;
- юридичної;
- фінансово-економічної;
- медичної;
- тилового забезпечення;
- цивільно-військового співробітництва.
Дата і час зустрічі: 4 листопада 2025 року, о 10:00
- Платформа: Google Meet
- Реєстрація: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6
Посилання для участі буде надіслано на вказану під час реєстрації електронну адресу.
Також родичі можуть звернутися за додатковою інформацією на гарячу лінію відділення цивільно-військового співробітництва з питань комунікації з сім'ями загиблих, зниклих безвісти або поранених військовослужбовців:
- Телефон гарячої лінії: 098 718 1512
- Графік роботи: щоденно з 09:00 до 18:00
"Ми усвідомлюємо біль і тривогу, які переживають сім'ї наших воїнів, і робимо все можливе для встановлення достовірних обставин і надання вам усієї доступної інформації", - додали у 125-ій бригаді.
Що відбувається на Запорізькому напрямку: дані розвідки
Росія посилює свої позиції, перекидаючи додаткові підрозділи в найважливіші зони фронту в Україні. Розвідка зафіксувала переміщення колон бронетехніки в бік Запорізького напрямку - налічується понад 15 тягачів, що перевозять БТР і БМП. Усе це може свідчити про підготовку противника до нових наступальних операцій саме на запорізькій ділянці лінії фронту.
Ситуація на Запорізькому напрямку: новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися в Запорізькій області. Армія РФ не полишає спроб захопити відповідні населені пункти, щоб перерізати логістичні шляхи українських військ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили село в Запорізькій області. Над населеним пунктом підняли український прапор.
Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.
Читайте також:
- Ціла дивізія і чотири бригади: РФ різко перекинула сили для початку нового наступу
- "Горить дедлайн": майор запасу розповів про загострення на ключовому напрямку
- Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції
Про джерело: 125-та окрема важка механізована бригада
125 ОВМБр - військове з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України у Львові. Складається у складі 3-го армійського корпусу. У березні 2022 року була сформована як 125-та окрема бригада територіальної оборони. Наприкінці липня 2025 року бригаду було переформовано в окрему важку механізовану бригаду.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред