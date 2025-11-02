Рус
Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

Олексій Тесля
2 листопада 2025, 17:23
Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучено до планування або управління бойовими діями.
Бійці ЗСУ ведуть важкі бої на Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Не виходять на зв'язок бійці підрозділів 125-ої бригади ЗСУ
  • Робота з перевірки та уточнення інформації триває

Бійці підрозділів 125-ої окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, наразі не виходять на зв'язок.

Вони вважаються зниклими безвісти, пораненими або загиблими, йдеться в офіційній заяві бригади, опублікованій у Facebook.

Що відомо про НП на Запорізькому напрямку

Уточнюється, що підрозділи, які виконували бойові завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населених пунктів Полтавка та Ольгівське, перебували в оперативному підпорядкуванні іншого військового формування і діяли за розпорядженнями відповідного командування.

"Командування 125-ї окремої важкої механізованої бригади не було залучено до планування або управління бойовими діями на зазначеній ділянці фронту і, відповідно, не мало повноважень коментувати або змінювати ухвалені рішення", - йдеться в повідомленні.

За даними бригади, на сьогодні командиром бригади визначено з'ясування обставин цих подій як пріоритетне завдання. Робота з перевірки та уточнення інформації триває у взаємодії з відповідними структурами та службами.

Важлива інформація для родичів бійців

Для недопущення втрати зв'язку між сім'ями військовослужбовців - загиблих, безвісти зниклих або тих, хто перебуває у лікувальних закладах - найближчим часом буде налагоджено постійну комунікацію з відповідальними підрозділами бригади.

сім'ї військовослужбовців та чинні бійці бригади можуть зареєструватися для участі в онлайн-зустрічі з командуванням та представниками служб:

  • психологічної підтримки персоналу;
  • юридичної;
  • фінансово-економічної;
  • медичної;
  • тилового забезпечення;
  • цивільно-військового співробітництва.

Дата і час зустрічі: 4 листопада 2025 року, о 10:00

  • Платформа: Google Meet
  • Реєстрація: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6

Посилання для участі буде надіслано на вказану під час реєстрації електронну адресу.

Також родичі можуть звернутися за додатковою інформацією на гарячу лінію відділення цивільно-військового співробітництва з питань комунікації з сім'ями загиблих, зниклих безвісти або поранених військовослужбовців:

  • Телефон гарячої лінії: 098 718 1512
  • Графік роботи: щоденно з 09:00 до 18:00

"Ми усвідомлюємо біль і тривогу, які переживають сім'ї наших воїнів, і робимо все можливе для встановлення достовірних обставин і надання вам усієї доступної інформації", - додали у 125-ій бригаді.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дані розвідки

Росія посилює свої позиції, перекидаючи додаткові підрозділи в найважливіші зони фронту в Україні. Розвідка зафіксувала переміщення колон бронетехніки в бік Запорізького напрямку - налічується понад 15 тягачів, що перевозять БТР і БМП. Усе це може свідчити про підготовку противника до нових наступальних операцій саме на запорізькій ділянці лінії фронту.

Ситуація на Запорізькому напрямку: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися в Запорізькій області. Армія РФ не полишає спроб захопити відповідні населені пункти, щоб перерізати логістичні шляхи українських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ звільнили село в Запорізькій області. Над населеним пунктом підняли український прапор.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися в Сумській і Запорізькій областях. Ворогу вдалося досягти поліпшити своє становище в районах шести населених пунктів.

Про джерело: 125-та окрема важка механізована бригада

125 ОВМБр - військове з'єднання Сухопутних військ Збройних сил України у Львові. Складається у складі 3-го армійського корпусу. У березні 2022 року була сформована як 125-та окрема бригада територіальної оборони. Наприкінці липня 2025 року бригаду було переформовано в окрему важку механізовану бригаду.

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:08Війна
Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

16:57Світ
Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

15:44Фронт
Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

