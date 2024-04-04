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Мирні переговори України з Росією: у Франції відреагували на заяву Шойгу

Юрій Берендій
4 квітня 2024, 10:32
У Франції спросували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною та Росією.
Мирні переговори України з Росією: у Франції відреагували на заяву Шойгу
Франція спростувала заяви РФ про "готовність вести діалог щодо України" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

У російському Міноборони заявили, що Франція висловила готовність до діалогу щодо України або обговорення можливості проведення мирних переговорів. Однак, у Парижі спростували заяви РФ. Про це пише Reuters.

В середу, 3 квітня Міноборони РФ випустило прес-реліз в якому було зазначено, що в ході телефонної розмови Шойгу з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню "була відзначена готовність до діалогу щодо України".

У повідомленні зазначено, що можливою відправною точкою для обговорення можуть стати переговори між російською та українською сторонами в Туреччині у 2022 році, які завершилися безрезультатно.

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"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявило джерело у французькому уряді.

У свою чергу у прес-релізі французького Міноборони йдеться про те, що перша з жовтня 2022 року ініційована Парижем розмова стосувалась підвищення терористичної загрози після теракту в Москві.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року.

Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

Мирні переговори України та Росії - останні заяви про переговори

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив під час телефонної розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, що Росія нібито готова до діалогу "щодо України" і що можливою основою для такого діалогу могли б стати Стамбульські переговори.

Володимир Путін висловив заяву, що Росія нібито готова до мирного вирішення конфлікту в Україні, але висуває умови, вимагаючи гарантій для Москви та збереження захоплених територій.

Китай і Туреччина продовжують розвивати власні ініціативи для вирішення ситуації в Україні. Однак Росія використовує їх для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України, повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

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