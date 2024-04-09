Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поїде до Китаю, де проведе зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном і обговорить війну Росії проти України.
Візит Шольца розпочнеться 14 квітня і триватиме три дні. Про це 8 квітня заявив представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє AFP.
Під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцін і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.
Зустріч канцлера ФРН з головою уряду Китаю Лі Цяном і главою КНР Сі Цзіньпінем відбудеться 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.
"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", - сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.
Зазначимо, для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Перший відбувся в листопаді 2022 року і проходив в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій про залежність Берліна від китайських товарів.
Як повідомляв Главред, на початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.
"Офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - писало видання Politico.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, і їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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