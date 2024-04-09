Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

Зустріч канцлера ФРН з головою уряду Китаю Лі Цяном і главою КНР Сі Цзіньпінем відбудеться 16 квітня.

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Олаф Шольц і Сі Цзіньпін проведуть зустріч 16 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Канцлер Німеччини Олаф Шольц поїде до Китаю, де проведе зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном і обговорить війну Росії проти України.

Візит Шольца розпочнеться 14 квітня і триватиме три дні. Про це 8 квітня заявив представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє AFP.

Під час візиту Шольца супроводжуватимуть кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Очікується, що він відвідає місто Чунцін і виголосить промову в одному з університетів Шанхая.

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Зустріч канцлера ФРН з головою уряду Китаю Лі Цяном і главою КНР Сі Цзіньпінем відбудеться 16 квітня. Окрім торговельних питань, на порядку денному переговорів також буде і повномасштабна війна в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", - сказав Гебештрайт на брифінгу в понеділок.

Зазначимо, для Шольца це другий візит до Китаю після обрання на посаду канцлера. Перший відбувся в листопаді 2022 року і проходив в умовах суворих коронавірусних обмежень у КНР і дискусій про залежність Берліна від китайських товарів.

Як повідомляв Главред, на початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

"Офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - писало видання Politico.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, і їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

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