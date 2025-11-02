Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

Військові аналізують ситуацію на Лиманському напрямку і готують оборонні заходи.

Лиман стикається з проблемами логістики через активність ворожих FPV-дронів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

Лиман опинився під загрозою повторення сценарію Покровська

Росіяни ускладнюють логістику українських сил FPV-дронами

Місто Лиман на Донеччині опинилося під загрозою повторення сценарію, який вже стався в Покровську. Російські війська досягли певних успіхів у відрізанні української логістики до міста. Про це у своєму блозі в Telegram повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Проблеми логістики через FPV-дрони

За словами Бунятова, на Лиманському напрямку "в геометричній прогресії зростає проблема з логістикою через ворожих пілотів FPV. У таких умовах бої в Лимані, подібні до Покровська, почнуться вже дуже скоро".

Крім того, він зазначає, що значно ускладнилося пересування трасою Словʼянськ – Ізюм:

"Пересування по трасі Словʼянськ – Ізюм вже 50/50, там зʼявляються оптоволоконні FPV, на жаль затягнути повністю сіткою цей відрізок "не встигли", тому і маємо подібні проблеми".

Лиман / Інфографіка: Главред

Необхідність боротьби з FPV-операторами

Військовий підкреслює важливість активної протидії ворожим FPV-операторам: "Боротьбі з ворожими екіпажами FPV треба приділити значно більше уваги, а за кожного знищеного оператора "ЄБалів" потрібно давати, як за важку техніку".

Прогноз активності російських військ

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.

Речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий сказав, що українські військові досі контролюють деякі позиції на території Росії. Ворог так і не відбив власні території в Курській області.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

