Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

Руслан Іваненко
2 листопада 2025, 18:50
1087
Військові аналізують ситуацію на Лиманському напрямку і готують оборонні заходи.
ВСУ, армия РФ
Лиман стикається з проблемами логістики через активність ворожих FPV-дронів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • Лиман опинився під загрозою повторення сценарію Покровська
  • Росіяни ускладнюють логістику українських сил FPV-дронами

Місто Лиман на Донеччині опинилося під загрозою повторення сценарію, який вже стався в Покровську. Російські війська досягли певних успіхів у відрізанні української логістики до міста. Про це у своєму блозі в Telegram повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Проблеми логістики через FPV-дрони

За словами Бунятова, на Лиманському напрямку "в геометричній прогресії зростає проблема з логістикою через ворожих пілотів FPV. У таких умовах бої в Лимані, подібні до Покровська, почнуться вже дуже скоро".

відео дня

Крім того, він зазначає, що значно ускладнилося пересування трасою Словʼянськ – Ізюм:

"Пересування по трасі Словʼянськ – Ізюм вже 50/50, там зʼявляються оптоволоконні FPV, на жаль затягнути повністю сіткою цей відрізок "не встигли", тому і маємо подібні проблеми".

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

Необхідність боротьби з FPV-операторами

Військовий підкреслює важливість активної протидії ворожим FPV-операторам: "Боротьбі з ворожими екіпажами FPV треба приділити значно більше уваги, а за кожного знищеного оператора "ЄБалів" потрібно давати, як за важку техніку".

Прогноз активності російських військ

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.

Речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий сказав, що українські військові досі контролюють деякі позиції на території Росії. Ворог так і не відбив власні території в Курській області.

Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Лиман новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

19:27Україна
"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:51Війна
Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:50Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

Останні новини

20:26

Без опалення та сушильної машини: як висушити білизну за лічені хвилини

20:25

Путін так підставився вперше в своїй президентській карʼєріПогляд

20:13

Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

20:06

Переверне уяву про нього: ким насправді були батьки Степана БандериВідео

19:27

У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
18:51

"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

18:50

Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

18:28

Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

18:10

Де в Україні знаходиться місто, назване на честь Хрущова - чим воно унікальнеВідео

Реклама
17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

16:29

У розпал церемонії з'явилася незнайомка: на похороні спливла неймовірна правда

16:13

Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії

16:07

"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

15:44

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

15:36

Кому варто перейти на бензин А-92 взимку: автомеханік розкрив важливий секрет

15:22

Змінив 17 імен і створив тисячі картин: як сирота зі Львівщини став легендоюВідео

Реклама
14:55

Трамп надіслав сигнал Путіну після переговорів з Сі Цзіньпіном - чого чекати

14:46

"Не бійся": колишній якудза став на захист учасниці "Холостяка"Відео

14:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

14:34

Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

14:34

Одна з головних задач російсько-української війниПогляд

14:09

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: суддя здійснила наїзд на пішоходів, деталіФото

14:06

Хто насправді написав Біблію - вчені розкрили приховані підказки в тексті

14:02

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

13:27

Загорівся корабель і не тільки: Україна завдала масованого удару по порту РФ

13:25

Чули всі, але знають одиниці: що насправді означає фраза "кіно і німці"Відео

13:24

Росії приготуватися: американці зібралися по-справжньому взятися за ВенесуелуПогляд

13:23

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

12:58

Гора рогаликів за 33 гривні: рецепт, який здивує усіх

12:53

Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото

12:43

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської РусіВідео

12:26

Феєричний удар по складах та базах росіян: СБУ провела "вибухову" операціюВідео

11:57

Українцям необхідно терміново замінити паспорти: чиї документи відтепер недійсні

11:57

Ціла область України залишилась без світла - яка причина блекауту

11:47

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

11:31

"Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка

Реклама
11:31

В Україну прийде друге "бабине літо": коли чекати на аномально теплу погоду

11:29

Гороскоп на листопад 2025 для Риб: сюрпризи, зміни та доленосні зустрічіВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 листопада: Тельцям - нове, Ракам - важливе рішення

11:02

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

10:39

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

10:23

Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

10:10

Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс

09:51

Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 листопада (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти