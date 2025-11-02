Подібно до Покровська: військовий розкрив, яке ще місто опинилося під загрозою

Коротко:
- Лиман опинився під загрозою повторення сценарію Покровська
- Росіяни ускладнюють логістику українських сил FPV-дронами
Місто Лиман на Донеччині опинилося під загрозою повторення сценарію, який вже стався в Покровську. Російські війська досягли певних успіхів у відрізанні української логістики до міста. Про це у своєму блозі в Telegram повідомив український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".
Проблеми логістики через FPV-дрони
За словами Бунятова, на Лиманському напрямку "в геометричній прогресії зростає проблема з логістикою через ворожих пілотів FPV. У таких умовах бої в Лимані, подібні до Покровська, почнуться вже дуже скоро".
Крім того, він зазначає, що значно ускладнилося пересування трасою Словʼянськ – Ізюм:
"Пересування по трасі Словʼянськ – Ізюм вже 50/50, там зʼявляються оптоволоконні FPV, на жаль затягнути повністю сіткою цей відрізок "не встигли", тому і маємо подібні проблеми".
Необхідність боротьби з FPV-операторами
Військовий підкреслює важливість активної протидії ворожим FPV-операторам: "Боротьбі з ворожими екіпажами FPV треба приділити значно більше уваги, а за кожного знищеного оператора "ЄБалів" потрібно давати, як за важку техніку".
Прогноз активності російських військ
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву.
"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак.
Ситуація на фронті - останні новини
Як повідомляв Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.
Речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий сказав, що українські військові досі контролюють деякі позиції на території Росії. Ворог так і не відбив власні території в Курській області.
Начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.
Читайте також:
- "Кіл-зона" на фронті збільшилася до 20 км - Сирський
- Росіяни ховаються і моляться про підмогу: ЗСУ підготували "сюрпризи" в Покровську
- Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті
Про персону: Станіслав Бунятов
Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".
У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред