Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

Далекобійний арсенал української зброї - ключовий фактор, який змусить Росію припинити війну.

Сибіга сказав, як Росін змусити зупинити війну / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот із відео

Ключові тези Сибіги:

Далекобійна зброя України змусить Кремль здатися

Українська зброя стане гарантією проти нової російської агресії

Україна дедалі частіше завдає прицільних ударів по військових об’єктах у Росії, що поступово підштовхує Кремль до завершення війни. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами далекобійна сила України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну.

"Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна", - зауважив міністр.

Він зазначив, що українські можливості у цій сфері стрімко розширюються, а число успішних ударів по законних військових цілях на території країни-агресора Росії невпинно зростає щотижня.

За його словами, це добре прорахована, точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину і змусити Москву швидше закінчити війну.

"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії. У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески", - додав він.

Сибіга запропонував партнерам будувати в Україні та разом з Україною, починати нові спільні проєкти, оскільки в майбутньому вони матимуть потенціал.

"Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому. Війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла. І це справедливо. Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - підкреслив міністр.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначав, що зброя власного виробництва, як от ракети, чи дрони, дуже часто використовується для дальніх уражень об'єктів противника.

До речі, нещодавно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго. Самі росіяни повідомляли про те, що Московський регіон РФ був під атакою українських ракет.

Народний депутат України, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв розповідав, що "Фламінго" - це не єдина ракета, яка застосовується для ударів по Російській Федерації. У нас є багато різних ракет, які літають на різні відстані, і "Паляниця", і "Пекло", і той самий "Нептун".

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

