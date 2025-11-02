Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

Ключові тези Сибіги:
- Далекобійна зброя України змусить Кремль здатися
- Українська зброя стане гарантією проти нової російської агресії
Україна дедалі частіше завдає прицільних ударів по військових об’єктах у Росії, що поступово підштовхує Кремль до завершення війни. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами далекобійна сила України є ключем до того, щоб змусити Росію припинити війну.
"Чим далі ми зможемо діяти, тим коротшою буде війна", - зауважив міністр.
Він зазначив, що українські можливості у цій сфері стрімко розширюються, а число успішних ударів по законних військових цілях на території країни-агресора Росії невпинно зростає щотижня.
За його словами, це добре прорахована, точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину і змусити Москву швидше закінчити війну.
"У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримування та гарантією проти будь-якої нової російської агресії. У нас є технології та можливості виробляти більше зброї, але нам потрібно більше інвестицій для її нарощування. Я закликаю партнерів збільшити внески", - додав він.
Сибіга запропонував партнерам будувати в Україні та разом з Україною, починати нові спільні проєкти, оскільки в майбутньому вони матимуть потенціал.
"Це вулиця з двостороннім рухом, адже ті, хто допомагають Україні зараз, отримують нові можливості для власного оборонного потенціалу в майбутньому. Війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди, звідки вона прийшла. І це справедливо. Чим швидше це зрозуміють у Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення - припинити цю війну", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначав, що зброя власного виробництва, як от ракети, чи дрони, дуже часто використовується для дальніх уражень об'єктів противника.
До речі, нещодавно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго. Самі росіяни повідомляли про те, що Московський регіон РФ був під атакою українських ракет.
Народний депутат України, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв розповідав, що "Фламінго" - це не єдина ракета, яка застосовується для ударів по Російській Федерації. У нас є багато різних ракет, які літають на різні відстані, і "Паляниця", і "Пекло", і той самий "Нептун".
Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
