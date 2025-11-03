Бездонний запас води з космосу: вчені приголомшили неймовірним відкриттям

Квазар, у якого виявили цей "космічний океан", являє собою надпотужне ядро молодої галактики.

Знайдено найбільший і найдавніший резервуар води

Обсяг міжгалактичної вологи вражає уяву

Астрономи зробили вражаюче відкриття - вони знайшли найбільший і найдавніший резервуар води у Всесвіті.

Величезну хмару водяної пари було помічено навколо квазара APM 08279+5255, розташованого більш ніж за 12 мільярдів світлових років від Землі, повідомляє Daily Galaxy.

Обсяг цієї міжгалактичної вологи вражає уяву - води там приблизно в 140 трильйонів разів більше, ніж у всіх океанах Землі. Це відкриття доводить, що вода існувала в колосальних масштабах, коли Всесвіту було всього близько півтора мільярда років.

Квазар, у якого виявили цей "космічний океан", являє собою надпотужне ядро молодої галактики, яке живиться гігантською чорною дірою. Його випромінювання перевищує енергію Сонця в тисячу трильйонів разів. Водяна пара формує гігантську газову хмару, розтягнуту на сотні світлових років навколо центру цього об'єкта.

Щоб зафіксувати слабкі сигнали, що виходять із такого далекого куточка космосу, вчені об'єднали дані кількох потужних радіотелескопів - американського масиву CARMA і французького інтерферометра Плато де Бюр.

За словами Метта Бредфорда з Лабораторії реактивного руху NASA, це відкриття доводить, що вода - один із найпоширеніших елементів у Всесвіті - існувала вже на зорі космічної еволюції.

Факт наявності такої кількості води в такий ранній період ставить під сумнів колишні уявлення про хімічну "незрілість" молодого Всесвіту. Схоже, що вже тоді галактики і чорні діри мали всі умови для формування складних молекул - тих самих, з яких колись народилися зірки, планети і, зрештою, життя.

