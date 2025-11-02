"Зате не ТЦК": РФ розпочала мобілізацію на окупованих територіях — кого призвуть першими

На тимчасово окупованих територіях України вже посилили роботу військкоматів для мобілізації, кількість патрулів РФ та перевірок квартир зросла.

https://glavred.net/war/zato-ne-tck-rf-nachala-mobilizaciyu-na-okkupirovannyh-territoriyah-kogo-prizovut-10711664.html Посилання скопійоване

РФ почала мобілізацію на ТОТ України, кого призвуть / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

Росія приєднала окуповані території України до Південного військового округу

Планують мобілізувати до 100 тисяч соловіків віком 18-55 років

Роботу військкоматів на ТОТ України вже посилили

Російське військово-політичне керівництво вже включило окуповані Росією території України до Південного військового округу та починає мобілізацію населення з метою залучення його до бойових дій. Про це повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук у Telegram.

Які категорії громадян будуть мобілізовувати росіяни - скількох планують мобілізувати

Кухарчук зазначив, що Росія офіційно приєднала захоплені українські території до свого Південного військового округу та почала мобілізувати тамтешнє населення. Раніше призов проводився лише на окупованих територіях Донеччини, Луганщини та в Криму.

відео дня

"Окупанти планують мобілізувати 50–100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років для війни проти України. Зате не ТЦК", - написав він.

Яка зараз ситуація на ТОТ України

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що Росія робить черговий крок до повної мілітаризації окупованих територій. Згідно з указом Путіна, захоплені райони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей офіційно включено до складу Південного військового округу РФ, до якого вже належать Крим і Севастополь.

Це означає, що такі міста, як Мелітополь, тепер розглядаються не як цивільні адміністрації, а як військові зони, підпорядковані російському командуванню, де головний акцент робиться на потребах армії.

"У Мелітополі вже посилено роботу військкоматів, зростає тиск на чоловіків призовного віку, фіксують нові спроби мобілізації. На вулицях стає більше патрулів і колон техніки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупаційна влада намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів. За даними "РІА Південь", Росія ухвалила закон, який дозволяє здійснювати призов до війська протягом усього року — з 1 січня по 31 грудня. Формально цей закон поширюється й на окуповані українські території, попри попередні обіцянки не залучати місцевих до служби.

Тепер будь-який мешканець Мелітополя або навколишніх населених пунктів може бути мобілізований у будь-який момент і зобов’язаний з’явитися до військкомату не пізніше ніж через 30 днів після отримання електронної повістки.

За даними джерел Центру національного спротиву в Запорізькій області, російські окупаційні "військкомати" отримали вказівки з Москви сформувати списки чоловіків віком від 18 до 50 років, придатних до служби. У Мелітополі з середини жовтня поновили перевірки квартир для уточнення місця проживання громадян. Особливу увагу приділяють працівникам комунальних підприємств, охоронцям і будівельникам — тим, кого можна швидко залучити до служби без попередньої підготовки.

Одночасно окупаційні медіа поширюють матеріали про створення "добровольчих батальйонів", намагаючись створити враження масової підтримки, хоча насправді місцевих часто ставлять перед вибором: підписати контракт або втратити роботу.

"Ці дії грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка прямо забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави до армії країни-окупанта. Усередині окупаційної адміністрації панує напруга — місцеві чиновники побоюються протестів та диверсійних заходів, тому намагаються "прикривати" кампанію словами про "військово-патріотичне виховання". Утім, ідея одна: москва готується воювати далі — руками українців з окупованих міст", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Яка нова тактика мобілізації в Росії - думка експерта

Як писав Главред, Кремль фактично запроваджує цілорічну мобілізацію, перетворюючи строкову службу на прямий етап перед відправкою на фронт. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ухвалене в Росії рішення про безперервну мобілізацію, яке невдовзі набуде чинності, з часом може зазнати певних коригувань.

"Так що, дійсно, Росія готується воювати (принаймні в Україні) великою кількістю людських ресурсів, навіть більшою, ніж вона воює зараз", - резюмував він.

Посилення мобілізації в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Росії межа між частковою та загальною мобілізацією фактично стерта — Кремль може без офіційних оголошень продовжувати набір до війська. Про це заявив керівник програм із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка зіткнулася з низкою проблем, зокрема з труднощами у виконанні плану поповнення армії. За даними Головного управління розвідки МО України, найбільші проблеми з набором контрактників фіксуються у бідних регіонах РФ, зокрема в Республіці Саха.

Попри відсутність офіційного оголошення мобілізації, Росія фактично проводить її під виглядом осіннього призову, зазначив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, новоприбулих строковиків протягом кількох місяців перевіряють, оформлюють як контрактників і відправляють на фронт, що фактично є прихованою мобілізацією.

Інші новини:

Про джерело: Центр національного опору Створений Силами спеціальних операцій для навчання, координації та масштабування рухів опору окупації України. ЦНС навчає ненасильницькому опору, допомагає партизанам, збирає інформацію про ворога, налагоджує комунікацію між підпіллям, інформує населення України про події на тимчасово окупованих територіях. ЦНС діє в межах Закону "Про засади національного спротиву", який набув чинності в січні 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред