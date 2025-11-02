Ціла область України залишилась без світла - яка причина блекауту

В Україні розпочалися масштабні аварійні відключення світла, Донецька область повністю залишилася без електропостачання, повідомили в Донецькій ОВА.

Ціла область України залишилась без світла, причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Донецька область України залишилась повністю без світла

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання

Через російські обстріли та удари по енергетичній інфраструктурі в електромережі України почались аварійні відключення. Повністю без світла опинилась Донецька область. Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Facebook.

"Вся Донеччина — знеструмлена. Через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, фахівці вже працюють над усуненням проблеми. Як тільки з’явиться технічна можливість, електропостачання в області буде відновлено.

До цього, вранці 2 листопада кілька населених пунктів Донецької області залишилися без електропостачання. Про відключення повідомила міськрада Краматорська, зазначивши, що через аварію без світла опинилося все місто.

Також у Дружківській міській військовій адміністрації повідомили, що електроенергії немає у Дружківці та Слов’янську.

Як повідомили згодом у Міністерстві енергетики, сьогодні російські війська знову атакували енергетичні об’єкти — у результаті повністю знеструмлено Донецьку область, а на Запоріжжі, Харківщині та Чернігівщині електропостачання частково відсутнє.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можливий повний блекаут в Україні - думка експерта

Як писав Главред, масовані обстріли, особливо взимку в опалювальний період, можуть спричинити масштабний блекаут в Україні — населення ризикує опинитися без електрики, тепла, води та газу, попередив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Він пояснив, що у разі критичної загрози єдиним виходом може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже траплялося в 2022 році під час контрольованих відключень енергоблоків АЕС.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть запроваджені заходи з обмеження споживання електроенергії, зазначили в "Укренерго".

Московське керівництво не відмовляється від ескалації, попри риторику Лаврова про "усунення першопричин" війни. Кремль робить ставку на війну на виснаження, зокрема шляхом далекобійних ударів по енергетиці та інфраструктурі України, заявив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни сконцентрували зусилля на знищенні енергетичної інфраструктури у трьох прикордонних областях — Чернігівській, Сумській та Харківській.

Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін — український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

