Забарний під новим випробуванням: французький клуб планує нову покупку

Руслан Іваненко
2 листопада 2025, 20:13
Парижани розглядають підписання гравця, що навряд чи сподобається українським уболівальникам.
Забарный, ПСЖ
Молодий півзахисник може стати черговим гравцем з Росії у складі ПСЖ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Читайте в сатеріалі:

  • Чи стане Батраков новим росіянином у ПСЖ
  • Які перспективи 20-річного хавбека в європейському футболі

Після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ, ПСЖ цікавиться 20-річним атакувальним півзахисником московського "Локомотива" Олексієм Батраковим.

"Наступного літа ПСЖ готується зробити Локомотиву щедру пропозицію", – йдеться у повідомленні.

Батраков вже провів за московський клуб 61 матч, забив 28 голів та віддав 14 результативних передач. Крім того, він виступає за збірну Росії, де оформив по три голи та асисти.

Нагадаємо, що у 2024 році ПСЖ вже заплатив 20 мільйонів євро Краснодару за Матвія Сафонова, частина з яких, за даними медіа, могла піти на забезпечення російських військ, які продовжують вбивати мирних українців.

Як повідомляв Главред, київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону 2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:1.

Крім того, відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань зацікавлений у переході півзахисника Динамо Валентина Рубчинського.

