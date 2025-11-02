Парижани розглядають підписання гравця, що навряд чи сподобається українським уболівальникам.

Молодий півзахисник може стати черговим гравцем з Росії у складі ПСЖ / Колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Після переходу захисника збірної України Іллі Забарного в ПСЖ, де виступає росіянин Матвій Сафонов, паризький клуб може поповнити склад ще одним гравцем з російським паспортом.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ, ПСЖ цікавиться 20-річним атакувальним півзахисником московського "Локомотива" Олексієм Батраковим.

"Наступного літа ПСЖ готується зробити Локомотиву щедру пропозицію", – йдеться у повідомленні.

Батраков вже провів за московський клуб 61 матч, забив 28 голів та віддав 14 результативних передач. Крім того, він виступає за збірну Росії, де оформив по три голи та асисти.

Нагадаємо, що у 2024 році ПСЖ вже заплатив 20 мільйонів євро Краснодару за Матвія Сафонова, частина з яких, за даними медіа, могла піти на забезпечення російських військ, які продовжують вбивати мирних українців.

