Коли в Кремлі "скинуть Путіна": Ейдман назвав головну умову перевороту у РФ

Олексій Тесля
2 листопада 2025, 18:28
Поки Володимир Путін правитиме, він продовжуватиме експансію, переконаний Ігор Ейдман.
Ігор Ейдман (праворуч) спрогнозував переворот у РФ/ Колаж: Главред, фото: facebook/Ігор Ейдман, скріншот із відео

Важливе із заяв Ейдмана:

  • Російська верхівка за певних умов може скинути Путіна за певних умов
  • Одна умова може спонукати верхівку РФ позбутися Путіна

Соціолог і публіцист Ігор Ейдман заявив про те, що якщо в російській верхівці побачать, що Путін більше не є гарантом їхнього добробуту і безпеки, ймовірність того, що його спробують позбутися, різко зросте.

"Російська верхівка повинна відчути страх за своє життя, тільки тоді вона може скинути Путіна", - підкреслив він у колонці на Главреді.

Експерт вважає, що важлива не тільки інтенсивність атак ЗСУ по Москві, а й цілі ударів.

"Ті ж будинки на Рубльовці - це законна військова мета, оскільки саме там живуть військові злочинці. Не всі, звичайно, але багато хто, зокрема, генерали, ФСБшники, керівники підприємств ВПК та інші", - переконаний він.

На його думку, якщо Україна отримає від американців чи європейців далекобійні ракети або сама створить їх і почне бити по центрах ухвалення рішень у Москві, ефект точно буде.

"Наприклад, якщо розбомблять Луб'янку, міністерство оборони РФ або адміністрацію президента Росії, це буде круто, і це зможе вплинути на настрої, перш за все, верхівки. Це може спонукати верхівку позбутися Путіна і якнайшвидше закінчити війну, яка вже безпосередньо б'є по їхніх інтересах і безпеці", - не виключає він.

Водночас аналітик зазначає, що набагато більший ефект мають українські удари по російських НПЗ та інших промислових підприємствах. Утім, незважаючи на атаки на Москву, Путін не зупиниться.

"Змусити Путіна припинити війну може тільки куля в лоб. Так, він може дещо пригальмувати, але воювати він буде постійно. Путін одержимий ідеєю зовнішньої експансії, і цікавить його не тільки Україна. Поки Путін правитиме, він продовжуватиме експансію і говорить про це прямим текстом. Російських царів та імператорів він оцінює за тим, наскільки їм вдалося розширити кордони держави. Він живе поняттями XVII століття і вважає, що чим більше чужих земель він накраде, тим більш великим російським государем увійде в історію. Путіна зупинить тільки переворот або військова поразка Росії на фронті", - додав Ейдман.

Чи є ймовірність бунту в РФ: думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що ефективне застосування санкцій проти покупців російської нафти, перші ознаки чого вже видно в Індії, позбавить РФ значної частини валютної виручки. Це спричинить зростання бюджетного дефіциту, ослаблення рубля і може призвести до соціальних протестів і внутрішніх конфліктів серед російських еліт, які залежать від експорту енергоносіїв.

Раніше з'явилося питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться щось говорити проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу націлена на переговори з Путіним насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.

Про персону: Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс

09:51

Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 листопада (оновлюється)

