"У них особливі відносини": Кулеба сказав, хто здатен завершити війну в Україні

Китай міг би зіграти фундаментальну роль у припиненні війни, вважає Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба сказав, хто може зіграти ключову роль у завершенні війни / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, УНІАН, pixabay.com

У завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю La Stampa.

За його словами, в очікуванні точної дати Форуму миру у Швейцарії двосторонні контакти тривають.

"Наприклад, із Китаєм, який міг би зіграти фундаментальну роль у припиненні війни завдяки особливим відносинам із Росією", - сказав Кулеба.

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Міністр також прокоментував відносини України та КНР, між якими існує довіра. Країни "ніколи не відчували проблем ані в основних питаннях, ані у двосторонніх відносинах". До того ж між Києвом і Пекіном усе ще триває діалог щодо української Формули миру.

"Головна мирна пропозиція, яка зараз є на столі у світі - це українська мирна формула, запропонована президентом Зеленським. І ми працюємо над нею, включно зі скликанням першого саміту миру", - сказав глава МЗС.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Як повідомляв Главред, на початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Також ми повідомляли, що на початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Ця зустріч Сі та Макрона відбудеться через рік після того, як президент Франції відвідав Пекін і Гуанчжоу.

Як пише Politico: "Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі".

У грудні 2023 року видання Nikkei Asia писало про те, що російський диктатор Володимир Путін має намір воювати з Україною не менше п'яти років. При цьому він упевнений, що в результаті здобуде перемогу. Про це господар Кремля заявив лідеру Китаю Сі Цзіньпіну під час візиту глави КНР до Москви. Зазначається, що Путін хотів стимулювати Сі Цзіньпіна до того, щоб той не змінював свою проросійську позицію.

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