Загорівся корабель і не тільки: Україна завдала масованого удару по порту РФ

Україна завдала нового удару по нафтотерміналу в російському Туапсе, на місці удару зафіксовано масштабну пожежу та пошкодження об’єктів інфраструктури.

https://glavred.net/war/zagorelsya-korabl-i-ne-tolko-ukraina-nanesla-massirovannyy-udar-po-portu-rf-10711586.html Посилання скопійоване

Україна завдала масованого удару по порту РФ / Колаж: Главред, фото: Південна транспортна прокуратура РФ, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Дрони СБУ атакували порт в Туапсе

Внаслідок атаки пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнув корабель РФ

Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони здійснила атаку на нафтотермінал у російському порту Туапсе, що в Краснодарському краї. За даними джерел Укрінформу в СБУ, удар безпілотників призвів до ураження танкера та частини портової інфраструктури.

Зазначається, що дрони Центру спецоперацій "Альфа" у координації з іншими підрозділами завдали п’ять прицільних ударів, унаслідок чого спалахнув танкер і було пошкоджено щонайменше чотири нафтоналивні стендери, які використовувалися для завантаження та розвантаження суден. Також постраждали окремі будівлі порту.

відео дня

На території Туапсе розташовані нафтотермінал і нафтопереробний завод компанії "Роснефть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі рф, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Які цілі на території РФ є пріорітетними для України - думка експерта

Як писав Главред, політичний та економічний аналітик Тарас Загородній зазначив, що серед найчастіше обговорюваних цілей для ударів по РФ фігурує так званий "ямальський хрест" — вузлова точка перетину магістральних газопроводів. Він підкреслює, що реалізація такого сценарію насамперед залежить від технічних можливостей України.

За його словами, багато що визначається нашим потенціалом з виробництва ракет, адже подібні об’єкти в Росії ретельно охороняються і прикриваються засобами ППО.

Ураження енергетичних і транспортних вузлів, на думку експерта, могло б спричинити серйозний економічно-політичний тиск на Росію.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський зазначив, що Збройні сили України найближчим часом планують серію далекобійних ударів по важливих цілях на території Російської Федерації. Пріоритетні об’єкти для ураження вже визначено.

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука у своїй колонці для Главреда зазначив, що нічна атака на Москву з 26 на 27 жовтня не стала першою, але цього разу удари по Московській області виявилися більш результативними. За словами росіян, регіон атакували ракетами типу "Фламінго".

29 жовтня Сили оборони України успішно завдали ударів по двох нафтопереробних заводах, які забезпечували армію країни-агресорки — Новоспаському НПЗ в Ульяновській області та Марійському НПЗ у Республіці Марій Ел. Крім того, було уражено Будьонівський газопереробний завод у Ставропольському краї Росії, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Інші новини:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред