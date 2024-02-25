"У мене немає телеграфу 1917 року": Зеленський висміяв Путіна, який канючить переговори

Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Володимиром Путіним на зустрічі в 2019 році.

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Володимир Зеленський прокоментував ймовірність переговорів з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки не бачить ймовірності переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість в цьому питанні", - підкреслив він під час пресконференції у неділю, 25 лютого.

Глава держави зазначив, що Путін планує залишатися на чолі Росії до 2030 року. "Ми б хотіли закінчити з ним раніше", - каже Зеленський.

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Разом з тим, відповідаючи на питання про те, чи відповів би він тепер на гіпотетичний дзвінок Путіна, президент іронічно сказав, що "у нього (Путіна, - ред.) немає мобілки, а телеграфом 1917 року я вже не користуюся".

Водночас він додав, що Путін йому навряд чи подзвонить, оскільки "не хоче закінчувати війну".

Зеленський розповів, про що говорив з Путіним у 2019 році

Президент також нагадав про те, що в 2019 році на полях "нормандського саміту" обговорив з Путіним всього три теми.

"Я йому говорив про те, що Мінські угоди не спрацюють, так як сама тематика відведення військ по лінії розмежування не працює. Я йому пояснював конкретними цифрами. У мене був досвід, я тоді їздив на контактну лінію. Говорив: подивися на цифри... ми будемо 20 років так відводити війська, а значить будемо 20 років перебувати в стані замороженого конфлікту", - зазначив він.

Глава держави також сказав, що розмова також стосувалася ситуації навколо обміну полонених і виграшу України у РФ в суді за газовим позовом.

Мінські угоди Мінськими угодами називають три документи для врегулювання ситуації на Донбасі, які підписали сторони-учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ, ОБСЄ). Під одним документом також стоїть підпис країн-членів нормандського формату (Україна, РФ, Німеччина, Франція), пише Вікіпедія. У Мінську 5 вересня 2014 року представники України, Росії, ОБСЄ та ватажки самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" підписали Мінський протокол (перші Мінські угоди), який передбачав запровадження перемир'я на Донбасі.



Пізніше після консультації ТКГ було підписано меморандум про виконання положень протоколу. Також у документі були прописані домовленості про припинення вогню, відведення важкого озброєння, зупинку військ на поточній лінії зіткнення та встановлення 30-кілометрової зони безпеки.



У 2015 році лідери країн-членів нормандського формату під час саміту 11-12 лютого погодили комплекс заходів для виконання Мінського протоколу, документ також підписали члени ТКГ та лідери бойовиків, його назвали другими Мінськими угодами.

Росія стверджує, що не є стороною конфлікту на Донбасі. Україна та низка західних країн стверджують, що на Донбасі є російські війська, і РФ контролює бойовиків.



РФ наполягала на прямих переговорах Києва з бойовиками та на проведенні виборів на Донбасі. Київ не хоче вести прямі переговори з бойовиками та стверджує, що вибори на Донбасі може бути проведено лише після того, як територію покинуть війська Росії.

Раніше Зеленський відповів на питання про те, коли будуть переговори з Росією і на яких умовах. Україна буде говорити з Росією з сильної позиції, заявив президент.

Нагадаємо, раніше у Путіна видали нову цинічну заяву про переговори з Україною. У Кремлі традиційно звинуватили Україну в тому, що вона нібито відкидає "пропозиції" Росії про переговори.

Як повідомлялося раніше, Путін нещодавно заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні і хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

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