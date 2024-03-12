Китай буде тиснути: Пекін хоче заморозки війни, Жданов пояснив інтерес КНР

Китай іде шляхом найменшого опору, який передбачає припинення вогню, каже Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив позицію КНР щодо війни в Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Pixabay/PublicDomainPictures

Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше, заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як наголосив він в інтерв'ю Главреду, у китайців складна економічна ситуація і їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки.

"До того ж Китаю потрібно вирішувати питання зі своїм головним торговельним партнером - Сполученими Штатами. Саме американці головний партнер Пекіна з торгівлі, Росія - лише придаток. Пекіну потрібно, щоб закінчилася війна, і були зняті санкції. КНР потрібні ринки збуту - американський, європейський і російський. А яким шляхом закінчиться війна, Китаю не важливо", - сказав експерт.

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Він наголосив, що Китай йде шляхом найменшого опору, який передбачає припинення вогню і мирні переговори, а як сказав головний дипломат і глава адміністрації Сі Цзіньпіна Ван І, головне - почати переговори, а далі вони можуть тривати нескінченно.

"Варіант, у якому зацікавлений Китай, - умовний Мінськ-3 або Стамбул-2. До речі, міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу вже провів зустріч із Лавровим і там вони, мовляв, вирішили, що почнуться переговори щодо припинення вогню. Що називається, без мене мене одружили. Уже домовилися про Стамбул-2. І Пекін буде на це тиснути, щоб домогтися своїх цілей: припинити вогонь, заморозити конфлікт, скасувати санкції і почати спокійно собі торгувати і рухати кораблі", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Китай висунув ініціативу про ядерну зброю. Офіційний Пекін пропонує країнам ядерного клубу домовитися про відмову застосовувати ядерну зброю першими, у МЗС Росії відповіли китайцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай готується до відкритої війни з Тайванем. Китай намагається виснажити Тайвань, після чого перейти до потенційної відкритої війни проти острова, Тайбей готується до подібного сценарію розвитку подій.

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