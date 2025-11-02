Потужні удари по росіянах: Сили оборони загальмували наступ РФ у Куп'янську

Головне:
- По росіянах завдано кілька точних і важких ударів
- Наступ окупантів у Куп'янську загальмувався
Сили оборони завдали точних ударів по росіянах у Куп'янську Харківської області.
У результаті ворожий наступ там загальмувався, повідомив начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ".
За його словами, ситуація на Куп'янському напрямку залишається непростою, проте українські захисники стримують окупантів і не дають їм потрапити в центр міста.
"Ба більше, там є привід для обережного оптимізму в тому, що навіть у північних районах, де вони намагалися сконцентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було завдано кілька точних і важких ударів, унаслідок чого наступ там зараз загальмувався", - сказав він.
Трегубов розповів, що зараз окупанти намагаються більше обходити місто, ніж, як раніше, безпосередньо прориватися з північних районів до центру.
Бої за Куп'янськ: що відбувається в місті
Бої в районі Куп'янська на Харківщині все ще тривають, проте заяви російських ЗМІ про "оточення" міста не відповідають дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив у коментарі для преси, що подібні повідомлення є черговим фейком російської пропаганди, а обстановка на цій ділянці фронту повністю перебуває під контролем українських сил.
Що відомо про Куп'янськ
Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.
