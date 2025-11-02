Рус
Потужні удари по росіянах: Сили оборони загальмували наступ РФ у Куп'янську

Олексій Тесля
2 листопада 2025, 21:26
Ситуація на Куп'янському напрямку залишається непростою, розповів Віктор Трегубов.
Стали відомі подробиці боїв у районі Куп'янська

Головне:

  • По росіянах завдано кілька точних і важких ударів
  • Наступ окупантів у Куп'янську загальмувався

Сили оборони завдали точних ударів по росіянах у Куп'янську Харківської області.

У результаті ворожий наступ там загальмувався, повідомив начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає "Укрінформ".

За його словами, ситуація на Куп'янському напрямку залишається непростою, проте українські захисники стримують окупантів і не дають їм потрапити в центр міста.

"Ба більше, там є привід для обережного оптимізму в тому, що навіть у північних районах, де вони намагалися сконцентрувати свої сили, їм зараз трішки непереливки. По них було завдано кілька точних і важких ударів, унаслідок чого наступ там зараз загальмувався", - сказав він.

Трегубов розповів, що зараз окупанти намагаються більше обходити місто, ніж, як раніше, безпосередньо прориватися з північних районів до центру.

Бої за Куп'янськ: що відбувається в місті

Бої в районі Куп'янська на Харківщині все ще тривають, проте заяви російських ЗМІ про "оточення" міста не відповідають дійсності. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив у коментарі для преси, що подібні повідомлення є черговим фейком російської пропаганди, а обстановка на цій ділянці фронту повністю перебуває під контролем українських сил.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Що відомо про Куп'янськ

Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

Купянск війна Росії та України
