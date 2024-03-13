"Розмова глухого з німим": Жданов оцінив, чим можуть закінчитися переговори з РФ

Окупанти вимагатимуть "врахувати реалії сьогоднішніх днів".

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Олег Жданов спрогнозував результати мирних переговорів з РФ / Главред, скрін

Китай зацікавлений у мирних переговорах між Росією та Україною, щоб припинити вогонь, заморозити конфлікт, скасувати санкції та оживити економіку КНР. При цьому переговори можуть тривати нескінченно. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, за столом переговорів Туреччина формально підтримуватиме формулу миру Зеленського.

"І щоразу в Стамбулі запитуватимуть у Росії: ну що, ви будете виводити війська? А представники Москви дадуть відповідь: ні, ми ж це завоювали, треба врахувати реалії сьогоднішніх днів. Адже саме так весь час звучить російська риторика. Це як у фільмі Іван Васильович змінює професію: "Кемську волость вимагають, воювали, кажуть, то подай її сюди". Ось точно так само і тут. І це буде нескінченна розмова - глухого з німим, як було в Мінському форматі", - сказав Жданов.

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Він нагадав, що під час Мінських переговорів переговорів першим кроком мало бути припинення вогню, за яким слідувало б відведення військ.

"Щоб не топтатися на початку, було вирішено починати з будь-якого пункту, який був готовий. Після цього припинення вогню відсунули на задній план і почали обговорювати гуманітарні питання, а далі - зміни до Конституції та статус легалізації "Л/ДНР". І тут буде те саме", - вважає Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Мирні переговори РФ і України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що потрібно продовжувати надавати допомогу Україні та посилювати Київ, щоб показати главі Кремля Володимиру Путіну, що він не отримає "бажаного" результату в рамках бойових дій. Путін має сісти за стіл переговорів, треба знайти рішення, за якого Україна залишиться незалежною, зазначив Столтенберг.

В інтерв'ю швейцарському телеканалу RSI Папа Римський Франциск зробив неоднозначну заяву. Зокрема, понтифік відповів на запитання про те, чи потрібно Україні підняти "білий прапор" і піти на переговори з РФ попри те, що багато хто каже, що це узаконить агресію Москви.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Франциска і сказав, що Папа Римський займається "віртуальним посередництвом" між РФ і Україною.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського і примусу РФ до її виконання.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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