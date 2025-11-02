У терміналі були три судна: деталі потужних прильотів по порту в Туапсе

Головне із заяв Плетенчука:
- На момент удару по терміналу в Туапсе там перебували щонайменше три судна
- Атака матиме довгострокові наслідки для Росії
Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удари по порту в Туапсе Краснодарського краю РФ.
На момент удару Сил оборони України по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у терміналі перебували щонайменше три судна. Уже встановлено, кому вони належать, повідомив він, передає "Суспільне".
"Інформація ще уточнюється, оскільки різні джерела подають різні дані. Однак усі вони сходяться в тому, що в момент інциденту на платформах, які відвантажують нафту, перебували щонайменше три судна. Фахівці вже з'ясували, кому вони належать", - сказав спікер.
Він уточнив, що цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, оскільки пошкодження стратегічних об'єктів вплине не тільки на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.
"Крім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, задіяних у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються і заповнюються там. Це і підвищення страхових внесків, і, в принципі, відбиває у багатьох бажання заходити в ці порти", - сказав представник ВМС.
Плетенчук додав, що для РФ ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.
Удари по цілях РФ: думка експерта
Ветеран війни, відставний майор ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що удари по символах влади в Росії - наприклад, по Кремлю або телецентру "Останкіно" - могли б викликати потужний емоційний і політичний резонанс у російському суспільстві. Водночас, на його думку, з погляду військової ефективності набагато корисніше націлюватися на промислову і військову інфраструктуру - заводи, нафтопереробні комплекси та інші об'єкти, що забезпечують боєздатність противника.
Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 2 листопада вибухи прогриміли на території країни-агресора Росії. Зокрема, було неспокійно в Краснодарському краї. У Туапсе безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії "Роснефть".
Як повідомляв Главред, раніше в Росії було неспокійно через серію ударів безпілотників по критичних енергетичних і нафтопереробних об'єктах. В Орлі безпілотники влучили в ТЕЦ, а у Володимирі атаковано ключову електропідстанцію "Володимирська".
Не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго і дронів. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука розповів, що руйнівні удари по цілях у глибині Росії можуть посилитися.
Про персону: Дмитро Плетенчук
Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).
З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".
У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.
