Українцям необхідно терміново замінити паспорти: чиї документи відтепер недійсні

Деяким українцям для поїздок за кордон потрібно оформлювати новий біометричний документ.

https://glavred.net/ukraine/ukraincam-neobhodimo-srochno-zamenit-pasporta-chi-dokumenty-teper-nedeystvitelny-10711559.html Посилання скопійоване

Українцям необхідно замінити закордонні паспорти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

Деякі українці повинні замінити паспорти

В Україні скасували автоматичне продовження строку дії закордонних паспортів

Від 29 жовтня поточного року в Україні закордонні паспорти можна використовувати лише до закінчення їхнього терміну. Тепер "продовжені" документи вважаються недійсними для перетину кордону. Про це повідомили в МЗС України.

У відомстві нагадали, що автоматичне продовження закордонного паспорта ввели у лютому 2022 року. Це сталося через те, що паспортна система вийшла з ладу внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

відео дня

Тепер, коли система повністю відновлена, держава повертається до міжнародних стандартів.

Наразі термін дії паспорта становить:

для дорослих (від 16 років) — до 10 років;

для дітей до 16 років — до 4 років.

Кожен громадянин повинен мати власний закордонний паспорт, а дані про дітей у паспорт батьків більше не вносяться.

Що робити українцям, які мають "продовжені" паспорти

У МЗС пояснили, що українці, які зараз за кордоном та мають "продовжені" паспорти, повинні звернутися до посольства або консульства України. Там можна отримати посвідчення особи для повернення до України.

Цей документ оформлюється у день звернення. Для дітей до 16 років він безплатний, для дорослих — згідно з тарифами консульського збору.

Українці за кордоном - новини за темою

Як писав Главред, Польща опинилася на межі своїх можливостей у прийомі біженців з України. На запитання ведучого, чи означає це, що Варшава не буде більше приймати українських біженців, польський чиновник Марчін Пшидач ухилився від прямої відповіді.

Біженці в Європі / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про те, що українським біженцям у Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати. Українці, які втекли від війни до Німеччини, можуть втратити допомогу від країни.

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова висловила впевненість, що українці, які виїхали через війну, повернуться з-за кордону, якщо їх влаштовуватиме безпекова ситуація і вони матимуть в Україні роботу та житло.

Інші новини:

Про відомство: Міністерство внутрішніх справ України Міністерство внутрішніх справ України (МВС України) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, пише Вікіпедія. МВС України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред