Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: суддя здійснила наїзд на пішоходів, деталі

Судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суддя збила людей на пішохідному переході

В Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП

Суддя здійснила наїзд на двох людей

Один із пішоходів загинув на місці

31 жовтня у селі Фрага в Івано-Франківській області сталася смертельна ДТП. Суддя районного суду Тернопільської області здійснила наїзд на двох людей. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, керуючи автомобілем Lexus суддя здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

На місце аварії одразу прибули представники ДБР, які вилучили автомобіль, зібрали речові докази, допитали свідків.

"Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фігурантці вже оголосили підозру. Також до Вищої ради правосуддя вже подали клопотання про дозвіл на тримання підозрюваної під вартою.

