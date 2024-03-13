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Путін захотів мирних переговорів з Україною та назвав свої умови

Анна Ярославська
13 березня 2024, 09:40
Російський диктатор заявив, що хоче "серйозної розмови з гарантіями безпеки для Москви".
Володимир Путін
Володимир Путін назвав умову переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви та зберегти захоплені території.

"Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але готові на переговори, не засновані на якихось "хотєлках" після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі", - сказав Путін в інтерв'ю російським ЗМІ.

Також диктатор заявив, що хоче "серйозної розмови з гарантіями безпеки для Москви".

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Путін зазначив, що він знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

"Ми хочемо, повторюю ще раз, вирішувати всі суперечки, і цю суперечку, цей конфлікт мирними засобами. І ми готові до цього... У цьому випадку нас насамперед цікавить безпека Росії, Російської Федерації. Ми з цього будемо виходити", - додав диктатор.

Мирні переговори Росії та України

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Однак ідеться про процес діалогу, а не поступки. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - ред.) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому має бути справедливість у цьому питанні", - сказав Зеленський 25 лютого.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

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війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України мирні переговори з Росією
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