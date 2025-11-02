Є результати у знищенні росіян: Зеленський про ситуацію навколо Покровська

Сили оборони проводять ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп'янська.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: ОП, 37 ОБрМП

Головне:

Сили оборони домоглися результатів у знищенні російських загарбників

Українські захисники ефективно діють у районах Покровська та Куп'янська

На Покровському напрямку Донецької області Сили оборони домоглися результатів у знищенні російських загарбників, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Фронт - були сьогодні доповіді військових. Насамперед, увага на Покровському напрямку, є результати у знищенні окупанта", - сказав глава держави під час свого звернення.

Він також уточнив, що Сили оборони України, крім Покровська, відзначилися ефективними діями в районі Куп'янська Харківської області.

Які частини Сил оборони відзначилися на полі бою

Крім того, президент подякував українським захисникам за бойову роботу.

"Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп'янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді. Також за бої в Куп'янську та поруч із містом дякую підрозділам 127-ї окремої важкої механізованої бригади - молодці, воїни! Дев'яносто третя окрема механізована - Костянтинівський напрямок - дякую, хлопці! І ще Оріхівський напрямок, 65-та окрема механізована бригада - спасибі вам!", - сказав Зеленський.

/ Главред

Ситуація в Покровську: дані від ДШВ

Ситуація в Покровську залишається напруженою і швидко мінливою, проте українським захисникам вдалося досягти локальних успіхів. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. За даними військових, завдяки ефективним контратакам підрозділи Сил оборони змогли просунутися вперед і зайняти більш вигідні позиції в низці міських кварталів.

Бої за Покровськ - новини за темою

Раніше Олександр Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську. Триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська, розповів головком ЗСУ.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі. В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон у Покровську, повідомив Олександр Вовк.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Читайте також:

Що відомо про Куп'янськ Адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківської області. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнено від російських окупантів, пише Вікіпедія.

