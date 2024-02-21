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Більше 70% українців за перемовини з Росією, але є нюанс - КМІС

Андрій Ганчук
21 лютого 2024, 17:32
Близько 73% респондентів вважають, що готові терпіти війну з країною-окупантом стільки, скільки буде потрібно, йдеться в дослідженні соціологів КМІС.
Україна, Росія
Українці за діалог з РФ, але про поступки мови не йде - КМІС / Колаж УНІАН

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте мова йде про процес діалогу, а не поступки. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

Як повідомляє LIGA.net, згідно з даними опитування КМІС, яке проводилося в період з 5 по 10 лютого, українці готові до перемовин з Москвою. У 2022 році подібну готовність демонстрували 59% опитаних, а в лютому 2024 року – 72% респондентів погодилися з тим, що потрібно завершувати війну дипломатією.

"Правда, треба звернути увагу, що у формулюванні питання йшлося просто про такий процес, а не про поступки", - уточнили фахівці.

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Відкриті до діалогу з РФ 68% респондентів у центрі, 73% на півдні, 82% на сході та 74% на заході України.

При цьому в грудні 2023 року 73% українців респондентів відзначили, що готові терпіти бойові дії стільки, скільки буде потрібно.

Опитування в Україні та Росії щодо війни

Опитування соціологів Russian Field показало, що у Росії все більше хочуть перемовин з Україною. Згідно з дослідженням, 39% підтримують продовження розв'язаної Кремлем повномасштабної війни.

Більшість жителів РФ за війну проти України і "хочуть перемовин", йдеться в одному з опитувань Левада-Центру. Підтримка бойових дій проти України склала 74%. Близько 36% росіян "схвалюють" окупацію українських територій.

Згідно з опитуванням КМІС, більше половини українців готові боротися з Росією навіть без допомоги Заходу. Зокрема, 58% українців вважають, що потрібно продовжувати протистояти окупантам, навіть якщо Західна підтримка суттєво скоротиться.

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КМИС соціологічне опитування війна Росії та України мирні переговори з Росією
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