Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії

Руслан Іваненко
2 листопада 2025, 16:13
Пенсіонери зможуть отримувати майже 1000 гривень додатково щомісяця.
Держава підвищить виплати самотнім пенсіонерам: / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Хто саме вважається "самотнім" за законом
  • Які документи потрібні для отримання надбавки
  • Коли почнуть нараховувати додаткові 944 гривні

Самотні українські пенсіонери залишаються серед найвразливіших категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату — майже 1000 гривень.

Хто має право на допомогу

Згідно з пунктом 6 статті 7 Закону України №1727, ця допомога призначається громадянам віком від 80 років, які отримують пенсію за віком і потребують постійного догляду.

Визначення "самотніх" осіб міститься у статті 266 Сімейного кодексу — це ті, хто не має повнолітніх працездатних дітей, онуків чи правнуків, зобов’язаних їх утримувати. Необхідність у догляді повинна бути підтверджена лікарською комісією.

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це 944 гривні.Водночас, як зазначено в документі, надбавка не надається тим, хто вже отримує виплати по догляду за близькими.

Як оформити допомогу

Щоб отримати доплату, пенсіонеру потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України, заповнити заяву за зразком і надати необхідні документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • медичну довідку про потребу в догляді;
  • підтвердження самотності та відсутності інших доходів.

Після перевірки документів ПФУ, у разі підтвердження права на надбавку, пенсія зросте на 944 гривні з місяця звернення.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

Ініціатива підвищення мінімальної пенсії у 2026 році

Як писав Главред, народний депутат від фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев висловив думку, що мінімальна пенсія в Україні має зрости до 4–4,5 тисячі гривень уже з 2026 року. Відповідну пропозицію планують внести під час доопрацювання проєкту Державного бюджету-2026.

За словами Гетманцева, основним ресурсом для підвищення пенсій має стати детінізація економіки. Політик наголошує, що виведені з тіні кошти потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших громадян.

"Мінімальна пенсія має становити не менше 4–4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього — у детінізації економіки. Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших категорій", — зазначив депутат.

Нагадаємо, Главред писав, що українцям встановили термін до 10 червня 2026 року для переведення трудових книжок в електронний формат. Оцифрування стосується тих, хто має трудовий стаж до 1 січня 2004 року - пізніше дані автоматично вносилися до реєстру застрахованих осіб.

Крім того, в Україні прийняли Закон, який включає оновлені вимоги до страхового стажу, що дає право українцям отримувати пенсію. Про це йдеться у Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який опублікували на сайті ВРУ.

Нагадаємо, що в Україні частина людей похилого віку може розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, йдеться про громадян, які оформили другу групу інвалідності. Для них передбачено окремий порядок нарахування пенсійних виплат, сума яких залежить від кількох важливих факторів.

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

