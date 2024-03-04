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У Китаї назвали війну в Україні "кризою" та видали заяву про переговори з РФ

Юлія Закрепа
4 березня 2024, 06:57оновлено 4 березня, 08:44
Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.
У Китаї назвали війну в Україні 'кризою' та видали заяву про переговори з РФ
Китай пропонує мирні переговори Україні з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 241-ша окрема бригада територіальної оборони

Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

У звіті, опублікованому в неділю вранці, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що спеціальний представник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, пише The Guardian.

"Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт врешті-решт має вирішуватися шляхом переговорів. Чим гостріше протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу. Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, посередництва між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, досягнення консенсусу та сприяння остаточному політичному врегулюванню української кризи", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

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Поїздка Лі стала другою з травня минулого року і відбулася в той момент, коли Київ прагне до участі Пекіна в мирних переговорах, які Швейцарія намагається організувати цієї весни. Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.

Нагадаємо, що Туреччина хоче посадити Україну та РФ за стіл переговорів. Очільник Туреччини підкреслив підтримку країною незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України. Є необхідність об'єднання зусиль обох сторін для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський відповів, коли будуть переговори з Росією та на яких умовах. Зеленський підкреслив, що Україна не хоче повторювати Мінські домовленості, цього разу - щодо іншої частини території.

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