Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Юрій Берендій
2 листопада 2025, 16:57
Україна отримала нові системи Patriot, що значно посилять її протиповітряну оборону та стануть важливим кроком у захисті від російських атак.
Україна отримала від Німеччини нові системи Patriot / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що повідомив Зеленський:

  • Україна посилила складову Patriot в системі ППО
  • Головною ставкою Путіна у війні залишаються повітряні удари
  • Посилення української ППО пришвидшить завершення війни

Президент Володимир Зеленський повідомив про передачу Україні нових систем Patriot, які були раніше обіцяні Німеччиною. Про це він повідомив у дописі в Telegram.

"Ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій українській протиповітряній обороні. Я дякую Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано. Дякую всім, хто допомагав!", - повідомив президент.

Зеленський наголосив, що російські повітряні удари залишаються головною ставкою Путіна у війні, адже таким терором він намагається компенсувати невдачі своїх військ на суходолі.

Посилення української системи протиповітряної оборони, за його словами, безпосередньо наближає завершення війни — чим менше Росії вдається досягти цілей, тим вищою стає її зацікавленість у припиненні бойових дій.

Президент додав, що Україна разом із партнерами активно працює над створенням потужної системи ППО, яка зможе забезпечити безпеку не лише для України, а й для її союзників, адже безпека всіх сторін є взаємопов’язаною та неподільною.

"Переговори щодо подальших спільних кроків на посилення ППО тривають як на рівні урядів, так і безпосередньо з виробниками необхідних систем. Будуть і подальші результати.Слава Україні!", - резюмує глава держави.

Patriot / Інфографіка: Главред

Чим можуть Patriot збивати КАБи - думка експерта

Як писав Главред, для протидії КАБам та подібним дешевим боєприпасами нераціонально задіювати дорогі системи ППО. Для їх перехоплення доцільніше використовувати більш бюджетні рішення, сказав фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зауважив, що комплекс Patriot теоретично може застосовуватися проти КАБів, але це надто витратно — використовувати рідкісні пускові установки і ракети вартістю мільйони, щоб збити відносно дешеву крилату бомбу, — неефективно.

На його думку, Patriot слід зберігати для протидії балістичним загрозам і ураження важливіших цілей.

Натомість Бескрестнов підкреслив, що перехоплення КАБів цілком по силам більш економним системам ППО. За його словами, деякі автоматичні німецькі комплекси, що успішно працюють проти "Шахедів", ефективно справляються з такими завданнями на невеликій висоті.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних партнерів надати рішучу підтримку Україні напередодні холодів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна може отримати до 150 винищувачів Gripen, перші з яких очікуються вже у 2026 році.

Керівник Центру досліджень Росії та ексміністр закордонних справ Володимир Огризко зазначив, що Дональд Трамп має значні шанси сприяти завершенню війни, адже може надати Україні необхідні засоби ураження. Це пришвидшить процес, особливо з огляду на наявність у самої України далекобійних ракет, таких як "Фламінго".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

