Мирні переговори з Україною: в розвідці Естонії відреагували на заяви Кремля

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії вказує на те, "замороження" війни Росії з Україною лише дозволить Москві зібрати сили для нового наступу.

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В Естонії оцінили заяви Кремля про мирні переговори з Україною / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Росія старається розповсюджувати на Заході інформацію про можливе укладення миру у війні проти України, хоча насправді продовжує свою агресію. Про це заявив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, його цитує ERR.

За йог ословами, Росії не вдалося досягти своїх цілей у війні проти України Україною, однак Кремль не відмовився від них.

"Ми живемо поруч із дуже злою державою, яка веде завойовницьку війну проти свого сусіда і чиї амбіції більші, ніж тільки ця країна, Україна, і чиї амбіції також спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. В останні два роки ми бачимо, як ведеться війна. На щастя, мети не було досягнуто, але ми також бачимо, що ці цілі – політичне і військове поневолення України – не змінилися", – сказав Розін. відео дня

Він також відзначив, що попри поширення на Заході чуток про готовність до мирних переговорів, російське військово-політичне керівництво буде вести агресію проти Україною настільки довго, скільки це буде потрібно самій Росії.

Розін додав, що одним з напрямків дій Російської Федерації є дезінформація та припинення надання допомоги Україні з боку Заходу.

Він уточнив, що для досягнення своєї мети, Росія намагається маніпулювати різними людьми як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, які активно просувають наратив про мир, що є дуже поширеною темою.

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін резюмує, що західне суспільство схильне сприймати позитивно дисксії про можливий мир. Однак він попереджає, щоб не піддаватися на це, адже ситуація може бути іншою.

"У будь-якому разі, Кремль розглядає цей конфлікт з Україною як довгостроковий. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть Росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир – це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприйнятливе до такого роду розмов", – пояснив він.

Війна Росії проти України - останні новини

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