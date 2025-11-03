Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

Пилип Коляденко, а точніше його автомобіль, став жертвою чужої нестриманості.

https://glavred.net/starnews/mashinu-kolyadenko-razbili-v-kieve-detali-10711718.html Посилання скопійоване

Пилип Коляденко зараз - хтось пошкодив автомобіль музиканта / колаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Стисло:

Пилипу Коляденку розбили машину

Артист припустив, що саме сталося

Український музикант Пилип Коляденко (Kadnay, Phil It) зіткнувся зі своєрідним проявом почуттів від фанатів. Принаймні саме таке припущення зробив артист, коли побачив свою розбиту машину.

Наступного дня після виступу Phil It Коляденко у своєму блозі в Telegram опублікував фото - автівку, чиє лобове скло розбите, та вщент всіяне павутиною з тріщин. Однак до неприємної ситуації Пилип поставився з позитивом.

відео дня

Він припустив, що акт вандалізму пов'язаний із сильними емоціями прихильників, позитивними чи негативними, які виникли після нещодавнього концерту. "Комусь настільки не сподобався концерт? Чи це навпаки - екстаз", - написав музикант.

Пилип Коляденко зараз - хтось пошкодив автомобіль музиканта / фото: t.me/phillit_music

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Настя Приходько жорстко "пройшлася" по блогерці Олені Мандзюк - причиною конфлікту стала різниця в поглядах на українізацію.

Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк поділилася надважливою подією - вона та її обранець, український військовий Дмитро Бабчук, хрестили первістка. Зірка розкрила ім'я малюка.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред