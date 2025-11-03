Рус
Машину Коляденка розбили в Києві - деталі

Анна Підгорна
3 листопада 2025, 01:27
28
Пилип Коляденко, а точніше його автомобіль, став жертвою чужої нестриманості.
Пилип Коляденко
Пилип Коляденко зараз - хтось пошкодив автомобіль музиканта / колаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Стисло:

  • Пилипу Коляденку розбили машину
  • Артист припустив, що саме сталося

Український музикант Пилип Коляденко (Kadnay, Phil It) зіткнувся зі своєрідним проявом почуттів від фанатів. Принаймні саме таке припущення зробив артист, коли побачив свою розбиту машину.

Наступного дня після виступу Phil It Коляденко у своєму блозі в Telegram опублікував фото - автівку, чиє лобове скло розбите, та вщент всіяне павутиною з тріщин. Однак до неприємної ситуації Пилип поставився з позитивом.

відео дня

Він припустив, що акт вандалізму пов'язаний із сильними емоціями прихильників, позитивними чи негативними, які виникли після нещодавнього концерту. "Комусь настільки не сподобався концерт? Чи це навпаки - екстаз", - написав музикант.

Машина Філіпа Коляденка
Пилип Коляденко зараз - хтось пошкодив автомобіль музиканта / фото: t.me/phillit_music

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
