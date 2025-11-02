Рус
"Не бійся": колишній якудза став на захист учасниці "Холостяка"

Христина Трохимчук
2 листопада 2025, 14:46
212
Колишній бойфренд розповів, чи був він одружений на момент стосунків із Софією Шамією.
Софія Шамія
Колишній Софії Шамії заговорив про їхні стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Шамія

Ви дізнаєтеся:

  • Колишній Софії Шамії відреагував на її участь у Холостяку
  • Що він розповів про їхні стосунки

Колишня учасниця проєкту "Холостяк-14" Софія Шамія, яка вирішила добровільно покинути шоу і пригрозила судом, продовжує інтригувати глядачів подробицями її особистого життя. На захист Софії в TikTok став її колишній бойфренд-японець, з яким дівчина зустрічалася два роки.

На проєкті було зроблено припущення, що Шамія мала стосунки з колишнім якудза в той час, коли він був одружений. За словами колишнього хлопця "Міс Україна-2023", ці звинувачення несправедливі.

відео дня

"Я чув, що хтось говорив, ніби Софія мала стосунки з одруженим чоловіком, у якого є дитина. Я не розумію, звідки це взялося. Ми були дуже зайняті роботою і волонтерством, а решту часу проводили тільки вдвох. Вона ніколи б не змогла бути з кимось, знаючи, що той одружений", - заявив ексбойфренд Шамії.

Софія Шамія
Софія Шамія з колишнім бойфрендом / фото: instagram.com, Софія Шамія

Також колишній партнер учасниці "Холостяка" заявив, що на телебаченні часто маніпулюють фактами, тому Софії нема чого боятися, адже вона була чесна з усіма.

"Я сказав своїй колишній: "Якщо залишатися чесним і щирим, можна пережити будь-яку біду. Тому не бійся - будь собою. Але саме тоді я зрозумів, наскільки телебачення може маніпулювати", - зізнався японець.

Чоловік також розповів, що справді був учасником банди якудза і навіть перебував у місцях позбавлення волі. Однак за словами екса Шамії, він твердо вирішив змінити своє життя.

Софія Шамія
Софія Шамія - учасниця шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Софія Шамія

"Моє минуле не те, чим можна пишатися. Але саме там, у в'язниці, я вирішив змінитися. Коли почалася війна в Україні, я приїхав сюди і допомагав за власні кошти", - поділився він.

Софія Шамія також не збирається зберігати мовчання з приводу ситуації, яка сталася на шоу "Холостяк". Вона записала відео, де розповіла про їхні стосунки і показала спільні фото. "Міс Україна-2023" зізналася, що пара розійшлася через різні менталітети.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
