Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

Юрій Берендій
2 листопада 2025, 15:44
РФ активізувала наступ, щоб показати перевагу Путіна на тлі переговорів лідерів США та Китаю і зміни позиції Трампа, вказує генерал.
Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Маломуж:

  • Путін наказав захопити Покровську агломерацію до 15 листопада
  • Окупація Покровська для Путіна має геополітичне значення
  • Перерізати шляхи постачання українських військ росіянам не вдається

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін поставив завдання своїй окупаційній армії захопити всю Покровську агломерацію, зокрема йдеться про міста Покровськ та Мирноград і продовжити наступ в напрямку Краматорська. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, достовірні дані, що Путін поставив завдання захопити Покровськ, Мирноград та всю Покровську агломерацію до 15 листопада, а потім просуватися в напрямку Костянтинівки та Краматорська.

Маломуж зазначив, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб продемонструвати здобутки на полі бою, щоб показати власним співвітчизникам і партнерам, ніби він має перевагу. Це відбувається на тлі зміни позицій Трампа та його зустрічі із Сі Цзіньпіном. Паралельно Кремль наступальними діями та ударами по цивільній інфраструктурі прагне послабити дух українців, підірвати економіку і змусити світ послабити підтримку Києва, нав’язавши свої умови.

Він також зазначив, що демонстрація стратегічних можливостей, включно з ядерними компонентами, є елементом тиску та спробою знизити зовнішню підтримку України й змусити її погоджуватися на компроміси.

"Тому для Путіна захоплення Покровська, Мирнограда, а далі Костянтинівка і всього Донецького регіону це не тільки воєнний, але й воєнно-політичний результат, який він сьогодні добивається всіма засобами. Він скинув туди поряд з іншими ресурсами ще додатково 17 тисяч, які безпосередньо приймають участь в атаках Покровська і Мирнограда. (Росіяни, - ред.) намагаються перерізати логістичні шляхи і таким способом створити модель оточення або напівоточення. Цього не вдається", - вказує він.

Маломуж підсумував, що ухвалені рішення про проведення комплексних операцій силами штурмових підрозділів, Сил спецоперацій та інших складових ЗСУ були правильними.

Він вказує на те, що вони повинні стати рішучим кроком, який дасть змогу спочатку тактично, а потім і стратегічно переламати хід цієї фази війни.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чим грозить Україні втрата Покровська - думка експерта

Як писав Главред, ситуація в районі Покровська залишається вкрай напруженою — у разі втрати міста для російських військ відкриються нові можливості, зокрема шлях до Краматорська. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі "Фабрики новин".

За його словами, захоплення Покровська нині є головним пріоритетом для російських окупантів.

Ступак наголосив, що у випадку падіння Покровська противник зможе безпосередньо просунутися до Слов’янсько-Краматорської агломерації, де розташовані ключові українські інституції — Донецька обласна адміністрація та низка правоохоронних органів.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ здійснили чергову успішну атаку по складах і базах ворога — під ударом опинилися позиції російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Тим часом Росія вивела з Покровського напрямку 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше воювала в Сирії та на Київщині. Про це розповів штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади Олександр Вовк.

Попри це, загарбники не відмовилися від наміру захопити Покровськ у Донецькій області та нині активізували штурмові дії, зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Про персону: Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

