Трамп надіслав сигнал Путіну після переговорів з Сі Цзіньпіном - чого чекати

Рішення Трампа відновити ядерні випробування після зустрічі з Сі Цзіньпіном стало сигналом про готовність США протистояти амбіціям Китаю та Росії.

https://glavred.net/world/tramp-poslal-signal-putinu-posle-peregovorov-s-si-czinpinom-chego-zhdat-10711610.html Посилання скопійоване

Переговори Трампа і Сі Цзіньпіна - який сигнал надіслав Трамп Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп надіслав сигнал Китаю та Росії

Президент США доручив почати негайні випробування американської ядерної зброї

Одразу після переговорів президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна глава Білого дому доручив Пентагону негайно почати американські ядерні випробування. Це був важливий сигнал для Росії та Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Загородній зазначив, що таким чином Трамп демонструє Китаю готовність США протидіяти можливій військовій загрозі та сигналізує, що Вашингтон не має наміру миритися з підготовкою Пекіна до конфронтації.

відео дня

Водночас, за його словами, Америка також показує, що не боїться ядерних погроз з боку Росії і готова змагатися з нею у сфері озброєнь.

"Подивимося, як це вийде, особливо у Росії, яка не має ресурсів на ці змагання. Втім, як і у Китаю", - резюмує він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Як відмова Китаю від російських енергоносіїв вплине на хід війни - думка експерта

Як писав Главред, поширена думка, що відмова китайських компаній від закупівлі російської нафти може суттєво похитнути позиції РФ на світовому ринку, є не зовсім точною. Про це заявив аналітик і експерт з енергетичної політики центру Razom We Stand Максим Гардус. За його словами, ключову роль нині відіграє Індія, яка щодня купує від 1,6 до 1,8 мільйона барелів російської нафти, тоді як Китай — приблизно 1,5 мільйона. Тож саме відмова Індії, а не Китаю, могла б завдати Росії по-справжньому відчутного удару.

"Думаю, зараз усі дипломатичні зусилля зосередяться саме на цьому напрямі: з одного боку, посилять тиск на санкції на компанії, що працюють з Росією, щоб залякати індійський бізнес; з іншого - вестимуть агітаційну роботу серед арабських країн, щоб вони збільшили видобуток. Це має переконати Індію, що відмова від російської нафти буде для неї безпечною", - пояснив він.

Ядерні навчання - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився невідкладно відновити ядерні випробування — вперше за останні 33 роки. Він заявив, що доручив Пентагону провести перевірку американського ядерного арсеналу "на рівних умовах" з іншими ядерними державами.

Як уточнив віцепрезидент США Джей Ді Венс, мета цих випробувань — перевірити ефективність американської ядерної зброї та забезпечити надійність системи ядерного стримування.

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї проти Бельгії. У відповідь міністр оборони країни Тео Франкен заявив, що російському політику варто "охолонути".

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред