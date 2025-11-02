Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

Христина Трохимчук
2 листопада 2025, 16:07
139
Дочки Наталії Могилевської в усьому беруть приклад із зіркової мами.
Наталія Могилевська
Наталія Могилевська про труднощі дочок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Як на дітей Могилевської впливає популярність
  • З якою рисою в дітях доводиться боротися співачці

Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як вплинула популярність зіркової мами на характер її доньок. У коментарі ТСН артистка зізналася, що популярність породжує комплекси в її дітях.

Наталія розповіла, що іноді бере доньок із собою на репетиції. Могилевська зауважила, що існує важлива умова - її дітей не повинні знімати.

відео дня

"Я з ними буваю тільки на репетиціях, коли мене оточують друзі і ніхто не знімає. Я просто хочу показати, яка є мамина робота. Виглядає так, нібито мама нічого не робить, просто така гарна, ходить із мікрофоном на телебаченні. Я іноді беру їх на репетиції, беру на студії, щоб вони бачили, що це - величезна праця", - поділилася співачка.

Наталія Могилевська
Наталя Могилевська - діти / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас артистка зізналася, що навіть із такими заходами безпеки, популярність впливає на її дітей. Могилевська поділилася, що це виражається в підвищеній вимогливості до своїх результатів у дочок.

"І ще головне - через те, що мама зірка, у них є комплекс, що вони мають бути найкращими. Наприклад, спортом займається старша, каже: "Я маю бути першою". Я кажу: "З чого ти взяла? Ти тільки почала займатися". І я чую: "Я можу бути тільки чемпіоном, тому що ти - номер один, і я теж номер один", - передала слова доньки Наталія.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська з донькою / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Співачка намагається пояснити дівчаткам, що головне це не гнатися за ідеалом, а постійно працювати над собою. На думку Наталії, неможливо бути на вершині завжди і в кожного є історія злетів і падінь.

"Я її привожу на роботу і кажу: "Я не номер один. За 30 років були різні речі, була конкуренція, були дівчата, які набагато швидше щось робили, набагато краще. Тому я йшла і працювала над вокалом або танцювала, або худнути для того, щоб залишатися в п'ятірці найкращих". І вона починає розуміти, що мама не недосяжна зірка і не потрібно бути першою, а що це життя", - підсумувала Могилевська.

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Наталя Могилевська поділилася, яких зворушливих традицій вона дотримується разом із доньками. Артистка розповіла, що незважаючи на насичений графік, завжди знаходить час для дітей.

Також українська відома співачка Наталія Могилевська розповіла про те, що з нею сталося під час зйомок нового кліпу. Зірка опублікувала відео, у підписі до якого поділилася з шанувальниками, що їй знадобилася допомога лікарів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Наталя Могилевська

Наталя Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, актриса і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:08Війна
Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

16:57Світ
Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

15:44Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

Останні новини

17:40

"Подолати страх смерті нереально": у Павла Табакова діагностували онкологію

17:23

Підрозділи 125 ОВМБр зникли на Запорізькому напрямку, зв'язку з бійцями немає

17:08

Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

17:07

Які шапки в моді 2025: ці головні убори не зіпсують стильний образВідео

16:57

Україна суттєво посилила свою ППО - Зеленський розкрив деталі

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
16:29

У розпал церемонії з'явилася незнайомка: на похороні спливла неймовірна правда

16:13

Майже тисяча гривень зверху: хто з літніх українців отримає надбавку до пенсії

16:07

"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

15:44

Путін поставив дедлайн для захоплення Покровська - генерал назвав терміни

Реклама
15:36

Кому варто перейти на бензин А-92 взимку: автомеханік розкрив важливий секрет

15:22

Змінив 17 імен і створив тисячі картин: як сирота зі Львівщини став легендоюВідео

14:55

Трамп надіслав сигнал Путіну після переговорів з Сі Цзіньпіном - чого чекати

14:46

"Не бійся": колишній якудза став на захист учасниці "Холостяка"Відео

14:43

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

14:34

Україна може змусити Кремль здатися: названо головну умову

14:34

Одна з головних задач російсько-української війниПогляд

14:09

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: суддя здійснила наїзд на пішоходів, деталіФото

14:06

Хто насправді написав Біблію - вчені розкрили приховані підказки в тексті

14:02

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Тиграм - розчарування, Драконам - борги

13:27

Загорівся корабель і не тільки: Україна завдала масованого удару по порту РФ

Реклама
13:25

Чули всі, але знають одиниці: що насправді означає фраза "кіно і німці"Відео

13:24

Росії приготуватися: американці зібралися по-справжньому взятися за ВенесуелуПогляд

13:23

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада

12:58

Гора рогаликів за 33 гривні: рецепт, який здивує усіх

12:53

Лежала на узбіччі: дочка Віри Брежнєвої з'явилася на провокаційному фото

12:43

Українською чи російською: розкрито, якою мовою говорили князі Київської РусіВідео

12:26

Феєричний удар по складах та базах росіян: СБУ провела "вибухову" операціюВідео

11:57

Українцям необхідно терміново замінити паспорти: чиї документи відтепер недійсні

11:57

Ціла область України залишилась без світла - яка причина блекауту

11:47

Росіяни виводять частину військ з-під Покровська - що сталось

11:31

"Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка

11:31

В Україну прийде друге "бабине літо": коли чекати на аномально теплу погоду

11:29

Гороскоп на листопад 2025 для Риб: сюрпризи, зміни та доленосні зустрічіВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 листопада: Тельцям - нове, Ракам - важливе рішення

11:02

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

10:39

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

10:23

Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

10:10

Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс

09:51

Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

Реклама
09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 листопада (оновлюється)

09:28

Співачка Йолка змінила слова пісні, щоб не згадувати Україну: кринжове відеоВідео

09:18

Росія здригається від вибухів: дрони уразили "жирну" ціль

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:54

Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

08:24

Росіяни завдали удару по магазину на Дніпропетровщині: загинули двоє хлопчиків

07:48

РФ підступно вдарила по Запоріжжю: майже 60 тисяч людей без світлаФото

05:34

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

04:33

Гороскоп на завтра 3 листопада: Близнюкам - подарунок, Скорпіонам - критика

03:30

Масштабний зсув на дні: розкрито таємницю гігантського розлому в Тихому океані

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти