"У них є комплекс": Могилевська розкрила проблему своїх дочок

Дочки Наталії Могилевської в усьому беруть приклад із зіркової мами.

Наталія Могилевська про труднощі дочок / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Як на дітей Могилевської впливає популярність

З якою рисою в дітях доводиться боротися співачці

Відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла, як вплинула популярність зіркової мами на характер її доньок. У коментарі ТСН артистка зізналася, що популярність породжує комплекси в її дітях.

Наталія розповіла, що іноді бере доньок із собою на репетиції. Могилевська зауважила, що існує важлива умова - її дітей не повинні знімати.

"Я з ними буваю тільки на репетиціях, коли мене оточують друзі і ніхто не знімає. Я просто хочу показати, яка є мамина робота. Виглядає так, нібито мама нічого не робить, просто така гарна, ходить із мікрофоном на телебаченні. Я іноді беру їх на репетиції, беру на студії, щоб вони бачили, що це - величезна праця", - поділилася співачка.

Наталя Могилевська - діти / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Водночас артистка зізналася, що навіть із такими заходами безпеки, популярність впливає на її дітей. Могилевська поділилася, що це виражається в підвищеній вимогливості до своїх результатів у дочок.

"І ще головне - через те, що мама зірка, у них є комплекс, що вони мають бути найкращими. Наприклад, спортом займається старша, каже: "Я маю бути першою". Я кажу: "З чого ти взяла? Ти тільки почала займатися". І я чую: "Я можу бути тільки чемпіоном, тому що ти - номер один, і я теж номер один", - передала слова доньки Наталія.

Наталія Могилевська з донькою / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Співачка намагається пояснити дівчаткам, що головне це не гнатися за ідеалом, а постійно працювати над собою. На думку Наталії, неможливо бути на вершині завжди і в кожного є історія злетів і падінь.

"Я її привожу на роботу і кажу: "Я не номер один. За 30 років були різні речі, була конкуренція, були дівчата, які набагато швидше щось робили, набагато краще. Тому я йшла і працювала над вокалом або танцювала, або худнути для того, щоб залишатися в п'ятірці найкращих". І вона починає розуміти, що мама не недосяжна зірка і не потрібно бути першою, а що це життя", - підсумувала Могилевська.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про персону: Наталя Могилевська Наталя Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, актриса і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

