Феєричний удар по складах та базах росіян: СБУ провела 'вибухову' операцію

Коротко:
- СБУ атакувала склади та бази росіян на тимчасово окупованих територіях
- Також уражено місця скупчення техніки та особового складу
- Удари були здійснені з використанням безпілотних апаратів "FP-2"
Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах та базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила СБУ в Telegram.
Відомо, що спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.
Бійці здійснили нічні удари з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції.
"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці", - йдеться у повідомленні.
Удари СБУ по ворожих складах та базах – відео:
Удари ЗСУ по Росії
Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.
"Для емоційного тиску на російське суспільство, потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані, а також по значущих місцях", - говорить він.
Операції ЗСУ - останні новини України
Як повідомляв Главред, 26 жовтня у тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також було уражено ворожий десантний катер.
21 жовтня на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.
7 жовтня в ГУР заявили, що внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков.
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
