Феєричний удар по складах та базах росіян: СБУ провела 'вибухову' операцію

СБУ продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога.

Операція СБУ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

СБУ атакувала склади та бази росіян на тимчасово окупованих територіях

Також уражено місця скупчення техніки та особового складу

Удари були здійснені з використанням безпілотних апаратів "FP-2"

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України завдали чергового удару по ворожих складах та базах. Під атакою опинилися позиції росіян на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила СБУ в Telegram.

Відомо, що спецпризначенці СБУ уразили місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Бійці здійснили нічні удари з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кілограмів, що забезпечило високу ефективність операції.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Удари СБУ по ворожих складах та базах – відео:

Удари ЗСУ по Росії

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.

"Для емоційного тиску на російське суспільство, потрібно бити по великих містах, точніше по військових об’єктах, що в них розташовані, а також по значущих місцях", - говорить він.

Операції ЗСУ - останні новини України

Як повідомляв Главред, 26 жовтня у тимчасово окупованому Криму українські розвідники уразили три радіолокаційні станції РФ, також було уражено ворожий десантний катер.

21 жовтня на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники провели спеціальні дії, в результаті яких підтверджено знищення 13 російських військових.

7 жовтня в ГУР заявили, що внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург-Псков.

Читайте також:

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

