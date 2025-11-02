Рус
Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

Руслан Іваненко
2 листопада 2025, 17:08
Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини, спричинивши загибель військових.
Ворог атакує не лише передові позиції, а й населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення

Коротко:

  • 1 листопада РФ завдала ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині
  • Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району
  • Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ

1 листопада російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили громади Нікопольського району — Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська.

Як повідомила пресслужба Угруповання військ "Схід", внаслідок атаки загинули військовослужбовці Збройних Сил України.

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України. На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи", — зазначили у повідомленні.

Уточнюється, що перевіряються обставини дотримання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.

"Також перевіряється дотримання правил розміщення військових у призначених для цього місцях", — додали у пресслужбі.

Угруповання військ "Схід" висловило співчуття родинам загиблих українських захисників.

Як писав Главред, у суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, у ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.

Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

04:33

Гороскоп на завтра 3 листопада: Близнюкам - подарунок, Скорпіонам - критика

03:30

Масштабний зсув на дні: розкрито таємницю гігантського розлому в Тихому океані

