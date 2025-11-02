Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

Російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровщини, спричинивши загибель військових.

https://glavred.net/war/vrag-udaril-po-dnepropetrovshchine-pogibli-voennye-chto-izvestno-10711643.html Посилання скопійоване

Ворог атакує не лише передові позиції, а й населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

1 листопада РФ завдала ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині

Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району

Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ

1 листопада російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили громади Нікопольського району — Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська.

Як повідомила пресслужба Угруповання військ "Схід", внаслідок атаки загинули військовослужбовці Збройних Сил України.

відео дня

"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України. На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи", — зазначили у повідомленні.

Уточнюється, що перевіряються обставини дотримання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.

"Також перевіряється дотримання правил розміщення військових у призначених для цього місцях", — додали у пресслужбі.

Угруповання військ "Схід" висловило співчуття родинам загиблих українських захисників.

Російські удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, у ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.

Читайте також:

Про джерело: Угруповання військ "Схід" Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред