Ворог вдарив по Дніпропетровщині, загинули військові: що відомо

Коротко:
- 1 листопада РФ завдала ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині
- Під обстріл потрапили п’ять громад Нікопольського району
- Є загиблі та поранені військовослужбовці ЗСУ
1 листопада російські війська здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області. Під обстріл потрапили громади Нікопольського району — Нікопольська, Піщанська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська.
Як повідомила пресслужба Угруповання військ "Схід", внаслідок атаки загинули військовослужбовці Збройних Сил України.
"Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України. На даному етапі працюють відповідні правоохоронні органи", — зазначили у повідомленні.
Уточнюється, що перевіряються обставини дотримання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасного оповіщення про ракетну небезпеку, обмеження розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.
"Також перевіряється дотримання правил розміщення військових у призначених для цього місцях", — додали у пресслужбі.
Угруповання військ "Схід" висловило співчуття родинам загиблих українських захисників.
Російські удари по Україні - новини за темою
Як писав Главред, у суботу, 1 листопада російські війська завдали удару по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Крім того, у ніч на 2 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий сектор. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Нагадаємо, країна-агресор Росія вранці 1 листопада нанесла ракетний удар по місту Миколаїв. Внаслідок атаки є загиблий. Серед постраждалих - дитина.
Читайте також:
- У Путіна раптово заговорили про кінець війни: у чому хитрість
- Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні
- Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, пошкоджена інфраструктура
Про джерело: Угруповання військ "Схід"
Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних та оборонних операцій на Східному напрямку країни.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред