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Сі Цзіньпін поїде до Макрона: у Politico дізналися мету візиту і до чого тут Путін

Анна Ярославська
19 березня 2024, 08:43
Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним.
Еммануель Макрон, Сі Цзіньпін, Володимир Путін
Макрон і Сі Цзіньпін у травні зустрінуться в Парижі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот

На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Ця зустріч Сі та Макрона відбудеться через рік після того, як президент Франції відвідав Пекін і Гуанчжоу.

Як пише Politico з посиланням на джерела, візит китайського лідера збігається з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном.

"Він [візит] буде менш святковим і більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки", - зазначило джерело видання на умовах анонімності.

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Автори статті зазначають, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через "безлімітне партнерство" Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним.

З іншого боку, Пекін прагне забезпечити, щоб європейські інвестиції залишалися на китайському ринку, оскільки місцева економіка зазнає величезного тиску.

За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях. Крім того, у квітні канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом.

"Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - пише Politico.

Зазначається, що меседж був посилений під час європейського турне китайського спеціального посланника Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України. Тоді офіційно МЗС Китаю заявило, що Лі Хуей пообіцяв "підтримувати своєчасне скликання мирної конференції з рівною участю всіх сторін".

Очікується також, що цього року Макрон знову відвідає Китай, однак Єлисейський палац поки що не підтвердив цього.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, і їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що переговорні ініціативи Китаю і Туреччини для врегулювання ситуації в Україні країна-агресор Росія використовує для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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війна в Україні Сі Цзіньпін Еммануель Макрон новини Франції війна Росії та України
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