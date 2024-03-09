У Зеленського назвали Росії умови перемовин

Потрібен дійсно робочий формат, а не черговий "Мінськ", де Росія диктувала свої так звані ультиматуми, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Росії не буде на саміті миру - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Україні потрібне справедливе завершення розв'язаної агресором Росією війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". Російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського і примусу РФ до її виконання. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі Freedom він прокоментував риторику Анкари про готовність провести саміт миру.

"Будь-яка країна хоче завжди довести свою суб'єктність на глобальному політичному ринку. І Туреччина - не виняток. Вони хочуть відігравати важливу роль. Хочуть визначати ті правила, за якими далі розвиватимуться події. У цьому випадку ми говоримо про війну в Східній Європі, про війну в Україні", - сказав чиновник.

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За його словами, потрібен дієвий формат, а не черговий "Мінськ".

"Для цього нам потрібен не який-небудь формальний варіант, як, наприклад, Мінські угоди. Тобто давайте просто намацаємо діалог, у якому Росія домінуватиме, ультимативно виставлятиме якісь умови, відкидатиме інші умови, як сказав президент Зеленський, блокуючи всі ініціативи інших країн", - додав чиновник.

Також Михайло Подоляк наголосив, що Росії не буде на саміті миру доти, доки не будуть вироблені механізми реалізації формули Зеленського та її виконання Росією.

Він резюмував, що Росія не може бути присутньою там, поки триває вироблення принципів імплементації формули миру або примусу РФ до її виконання.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Переговори України та Росії

Завершення війни Москви проти Києва можливе лише на базі формули миру Києва, сказав президент Володимир Зеленський. Україна не сприймає сценаріїв замороженої війни.

8 березня президент Зеленський відкинув ініціативу президента Туреччини Ердогана про проведення перемовин із Росією. За його словами, представникам Москви немає місця на мирному саміті.

Китай і Туреччина закликають до перемовини Росію та Україну, а Москва намагається використовувати таку риторику, щоб перешкоджати наданню Києву міжнародної підтримки. Також Москва сподівається на поступки з боку Заходу, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни.

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