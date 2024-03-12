УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путіну ця пауза – як кисень": Зеленський назвав ще одну небезпеку для України

Альона Вороніна
12 березня 2024, 14:03оновлено 12 березня, 14:57
Можливу паузу у бойових діях Путін може використати для відновлення боєздатності своєї армії, після чого РФ з новими силами рушить на Україну для її окупації.
Владимир Зеленский, украинские военные, Владимир Путин
Зеленський назвав ще одну небезпеку для України/ колаж: Главред, фото: скрін, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Україна не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Країна-агресорка Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії – проведення тренувальних місій мобілізованих, інформаційного "промивання" їх мозку і збільшення виробництва снарядів та військової техніки. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Тому для Путіна такі переговори будуть "як кисень". Для РФ це будуть не мирні перемовини, а додаткова можливість і додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde та телеканалу BFM TV.

Зеленський наголосив, що Путіна насправді не цікавлять ніякі перемовини. Глава Української держави зазначив, що російський диктатор уже під час удару по Одесі, коли там перебував Зеленський, продемонстрував свій формат діалогу.

відео дня

Також він нагадав, що вже були переговори в нормандському форматі, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі.

"І там була велика кількість перемовин, десь біля 200, більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза – це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що глава Кремля використає можливу паузу у бойових діях для проведення тренувальних місій мобілізованих, інформаційного "промивання" їх мозку і збільшення виробництва снарядів та військової техніки.

Зеленський нагадав, що РФ уже завдавала ударів по Україні північнокорейськими ракетами і снарядами. Але, за його словами, це вказує не на те, що в Росії є багато партнерів, а на брак боєприпасів у російських окупантів.

Глава Українсьокї держави наголосив, що у разі виникнення паузи може бути наступний "Мінськ", який дасть країні-агресорці Росії підготуватися і знову рушити на Україну.

"І в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку", – заявив Зеленський.

Чи можливі переговори України і РФ

Раніше повідомлялося, що Ердоган хоче посадити Зеленського за стіл із Путіним. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не проти провести мирний саміт щодо війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що Росії немає місця на цьому саміті.

Пізніше у Зеленського назвали Росії умови перемовин. Потрібен дійсно робочий формат, а не черговий "Мінськ", де Росія диктувала свої так звані ультиматуми, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин. Агресор Росія не вирішуватиме, вступати країнам Європи до Північноатлантичного альянсу чи ні, сказав генеральний секретар блоку.

Стамбульські переговори - що про них відомо

Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року.

10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.
У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке".

Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували.

24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Путін може розв'язати нову війну: Зеленський назвав, які країни під загрозою

Путін може розв'язати нову війну: Зеленський назвав, які країни під загрозою

15:40 Україна
"Не існує демобілізації під час війни": Зеленський прямо висловився про мобілізацію

"Не існує демобілізації під час війни": Зеленський прямо висловився про мобілізацію

15:36 Україна
Потужні прильоти в центрі міста: дрони вдарили по Бєлгороду, є руйнування

Потужні прильоти в центрі міста: дрони вдарили по Бєлгороду, є руйнування

14:45 Світ
Всі головні новини

Популярне

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал 7387

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва 5064

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі 4288

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі

Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву 3448

Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї: у Лаврова зробили заяву

Останні новини

15:44

Як боротися із залежністю від телефону в дитини: Холоденко дала слушну пораду

15:41

ЗСУ змогли кардинально змінити ситуацію на фронті: Братчук розповів про успіх

15:40

Путін може розв'язати нову війну: Зеленський назвав, які країни під загрозою

15:36

"Не існує демобілізації під час війни": Зеленський прямо висловився про мобілізацію

15:26

FPV дрони в Україні: Тимофій Соловйов і його вклад актуально

Росіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - КузанРосіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - Кузан
15:25

Настя Каменських стала на коліна перед глядачами під пісню Потапа

15:23

Чому не можна друкувати капсом: просто відповідь на новомодне запитання

14:45

Потужні прильоти в центрі міста: дрони вдарили по Бєлгороду, є руйнування

14:42

Наталія Холоденко взяла участь у благодійному проєкті для дітей-сиріт

Реклама
14:40

Навіщо козаки носили сережки у вусі: історики назвали 3 неочевидні причиниВідео

14:21

"Весна буде жорстка": що чекає на Україну найближчими днями - прогноз

14:16

"Він погано виглядає": король Чарльз стривожив хворобливим виглядом у зверненні

14:03

"Путіну ця пауза – як кисень": Зеленський назвав ще одну небезпеку для України

14:01

Путінська армія втекла: добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської областіВідео

13:56

Українець побив одразу три рекорди Гіннеса за один день використовуючи свою бороду

13:54

Блокування карток та обмеження на авто: комітет ухвалив поправки до закону про мобілізацію

13:51

Андрієнко розповів, як досвідчений путініст принижував Руслану Писанку в Москві

13:43

РФ націлилася на два великі вузли: експерт назвав, які міста під загрозою

13:37

Ольга Сумська висловилася про російське громадянство "московської" доньки

13:28

"Я знову зробила це": Аліна Гросу вийшла заміж і показала нового обранця

Реклама
13:15

Трамп погрожує не дати "ні цента" на війну: що робитимуть Європа та Україна

12:58

"Двигун загорівся і відпав після вильоту": у Росії розбився ще один Іл-76Відео

12:57

Чому не можна наливати у висячому положенні: відповіді на старовинне запитанняВідео

12:50

Коли відступлять морози: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

12:45

Китай буде тиснути: Пекін хоче заморозки війни, Жданов пояснив інтерес КНР

12:44

Через 2.5 роки після весілля: відомі українські актори оголосили про розлучення

12:33

"Дуже засмутилася": коханка Путіна спалила собі волосся

12:25

Точна копія: дочка Тома Круза стала вилитою Кеті Холмс

12:18

Відновлення пасажирських авіаперельотів: експерт пояснив, коли відбудеться

12:07

"Путін особисто обдурив його": Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику

11:56

Церковне свято 13 березня: чому не можна брати в руки віник

11:55

У Бердянську прогриміли вибухи: в окупованому місті піднявся стовп диму

11:50

Є всі шанси: у ЗСУ назвали умови просування добровольців углиб Росії

11:43

РФ вдарила шістьма ракетами С-300 по Селидовому: є поранені, багато руйнуваньФото

11:15

Не винна я: Христина Соловій потрапила в новий скандал

11:12

"Білий прапор для України": Ватикан виправдався за скандальні слова Папи Римського

11:03

У Disney пояснили, чому вирізали з відео "Оскара" перемогу "20 днів у Маріуполі"

11:02

Чому не можна тримати рослини на підвіконні: фахівці назвали поширені помилки

10:51

Лише люди із "зором яструба" знайдуть бурундука за 10 секунд: оптична ілюзія на уважність

10:51

Деталі удару по командному пункту РФ: на півдні підбито танкер "Механик Погодін"

Реклама
10:44

Китайський гороскоп на 13 березня: Собаці - образа близьких, Півню - успіх на роботі

10:36

Зайшли на територію Росії з кількох напрямків: в ЗСУ оцінили хід боїв в РФ

10:20

Підставили обкладинку: нове фото Кейт Міддлтон викрили у фотошопі

10:14

Надя Дорофєєва показала ніжні обійми із сином Кацуріна

10:09

РФ втратила в Україні 300 тисяч військових, але час грає на користь Путіна - розвідка США

09:51

Дрони на Москву і ще вісім областей: у РФ потужні прильоти після нічної атакиВідео

09:38

Потрібні негайні радикальні заходи: ми стали аутсайдерами у війні технологійПогляд

09:35

Прорив російськими добровольцями кордону РФ: в ГУР розкрили деталі

09:11

Окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янськуФото

09:02

ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту - карта ISW

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти