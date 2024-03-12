"Путіну ця пауза – як кисень": Зеленський назвав ще одну небезпеку для України

Можливу паузу у бойових діях Путін може використати для відновлення боєздатності своєї армії, після чого РФ з новими силами рушить на Україну для її окупації.

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Зеленський назвав ще одну небезпеку для України/ колаж: Главред, фото: скрін, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Україна не може вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Країна-агресорка Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії – проведення тренувальних місій мобілізованих, інформаційного "промивання" їх мозку і збільшення виробництва снарядів та військової техніки. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Тому для Путіна такі переговори будуть "як кисень". Для РФ це будуть не мирні перемовини, а додаткова можливість і додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому виданню Le Monde та телеканалу BFM TV.

Зеленський наголосив, що Путіна насправді не цікавлять ніякі перемовини. Глава Української держави зазначив, що російський диктатор уже під час удару по Одесі, коли там перебував Зеленський, продемонстрував свій формат діалогу.

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Також він нагадав, що вже були переговори в нормандському форматі, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі.

"І там була велика кількість перемовин, десь біля 200, більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза – це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що глава Кремля використає можливу паузу у бойових діях для проведення тренувальних місій мобілізованих, інформаційного "промивання" їх мозку і збільшення виробництва снарядів та військової техніки.

Зеленський нагадав, що РФ уже завдавала ударів по Україні північнокорейськими ракетами і снарядами. Але, за його словами, це вказує не на те, що в Росії є багато партнерів, а на брак боєприпасів у російських окупантів.

Глава Українсьокї держави наголосив, що у разі виникнення паузи може бути наступний "Мінськ", який дасть країні-агресорці Росії підготуватися і знову рушити на Україну.

"І в цей раз прийти з повною окупацією України, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку", – заявив Зеленський.

Чи можливі переговори України і РФ

Раніше повідомлялося, що Ердоган хоче посадити Зеленського за стіл із Путіним. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не проти провести мирний саміт щодо війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що Росії немає місця на цьому саміті.

Пізніше у Зеленського назвали Росії умови перемовин. Потрібен дійсно робочий формат, а не черговий "Мінськ", де Росія диктувала свої так звані ультиматуми, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав Путіну жорстку умову перемовин. Агресор Росія не вирішуватиме, вступати країнам Європи до Північноатлантичного альянсу чи ні, сказав генеральний секретар блоку.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-мінітр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах.

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